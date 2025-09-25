'Cri Cri' tendría prohibido hablar en 'EVDLV' tras carta notarial: "Será denunciado penalmente"

El joven Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, fue notificado por la defensa de la joven que lo denunció por abuso sexual. En el documento, se detalla que 'Cri Cri' no podría salir a hablar en televisión nacional sobre su caso.

Prohíben que 'Cri Cri' salga a medios de TV

En el programa 'Amor y Fuego', el abogado Quier Muñoz Manayay representante de la parte acusadora se presentó para responder sobre la pronta aparición de Cristian Martínez en el programa 'El Valor de la Verdad'. Es así como, afirman que el primo de Farfán tendría prohibido salir a testificar.

"Está circulando en distintas redes sociales la próxima presentación del agresor en un programa de cobertura nacional, con la finalidad de tratar aspectos vinculados al proceso penal en su contra (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad", expresó.

De esta manera, el abogado de 'Cri Cri' también salió a responder ya que informa que esta medida recién se le ha informado el día de hoy 25 de septiembre y no antes.

"Lo quieren silenciar. No teníamos conocimiento de esto, recién hoy me llegó la notificación y presentaré mi descargo", expresó el representante de Cristian.

¿Qué dice en 'EVDLV'?

En el avance del programa, Christian Guadalupe se muestra visiblemente conmovido al recordar los meses que pasó en prisión. 'Cri Cri' relató las dificultades que enfrentó y el sufrimiento que le causó la situación a su madre.

"Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia, si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba 20 años adentro", confesó entre lágrimas.

Durante la entrevista, el joven también expresó el dolor que sintió por la ruptura de su relación con Jefferson Farfán tras la denuncia en su contra. El avance deja entrever que el episodio será intenso y emotivo, con 'Cri Cri' quebrándose en varias ocasiones al recordar los momentos más difíciles de su vida reciente, así como el impacto que tuvo la acusación en su entorno cercano.

"Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón, sentí que me desenterró, para apuñalármelo nuevamente y enterrármelo", añadió con la voz entrecortada, mostrando la vulnerabilidad de alguien que se sintió traicionado por un familiar cercano.

De esta manera, Cristian Martínez se presentaría este domingo 28 de septiembre en el programa 'El valor de la verdad' para contar todo lo sucedido en su caso que lo llevó a estar un año en prisión. Aunque, tras la reciente notificación se desconoce si saldrá al aire sus declaraciones.