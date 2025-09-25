RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo minimiza!

Madre de Milett Figueroa habla sobre el fin del romance de su hija con Marcelo Tinelli: "Todo es perfecto"

Después del anuncio de Marcelo Tinelli terminando con Milett Figueroa, Doña Martha salió a responder y contar que todo estaría bien en su hija.

Madre de Milett Figueroa habla sobre el fin del romance de su hija con Marcelo Tinelli
Madre de Milett Figueroa habla sobre el fin del romance de su hija con Marcelo Tinelli (Composición Karibeña)
25/09/2025

En el estreno del podcast de Marcelo Tinelli con sus hijas, reveló que su relación con Milett Figueroa terminó finalmente. Es así como los reporteros fueron en busca de las declaraciones de la madre de la peruana, Doña Martha, quien minimizó la noticia. 

Doña Martha minimiza la separación de Milett con argentino

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de la madre de Milett Figueroa en busca de sus declaraciones tras el fin de su romance con el argentino. Como se recuerda, Doña Martha ha acudido al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en varias ocasiones para hablar de la relación de su hija con Marcelo Tinelli

Es así como, los reporteros le consultaron sobre este anuncio de separación y Doña Martha responde: "¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos (...) Bueno, es normal, siempre sorprenden las separaciones, las reconciliaciones o los amoríos. Es parte de la vida". 

Doña Martha habría respondido de manera muy calmada y minimizando el rompimiento de la relación de su hija con Marcelo Tinelli. Afirmando, que es parte de la vida las separaciones así como las reconciliaciones

Milett Figueroa rompe su silencio tras separarse de Marcelo Tinelli: "La decisión fue mutua"
Lee también

Milett Figueroa rompe su silencio tras separarse de Marcelo Tinelli: "La decisión fue mutua"

¿Todo bien con Marcelo Tinelli?

Así mismo, la madre de la modelo peruana dejó en claro que la vida de su hija estaría normal y que estaría bien a pesar de haber terminado su relación con el argentino después de dos años. Incluso, se animó a mandar un saludo al ex de Milett

"Todo es normal, todo está muy bien, ella está muy bien. Marcelo, un beso para él igual, y todo perfecto, no hay ningún problema", aclaró. 

Luego, la señora comentó a las cámaras de televisión que siempre conversa con su hija en todo momento y sí estaría enterada de su vida personal. Además, señaló que Figueroa estaría enfocada en su trabajo y estaría en medio de varios proyectos. Señalando así que se enfocaría en sus trabajos, que lo demás. 

Participante de certamen de Angie Pajares denuncia inesperada propuesta en el evento: ¿Qué pasó?
Lee también

Participante de certamen de Angie Pajares denuncia inesperada propuesta en el evento: ¿Qué pasó?

"Claro que sí, hablo con ella todos los días. Está muy bien, sigue trabajando en sus proyectos y con todas sus cosas", expresó la madre de Milett a las cámaras de TV de la manera más tranquila. 

De esta forma, Doña Martha minimiza el fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Además, deja en claro que su hija estaría bien y enfocada en su trabajo como siempre, incluso decidió mandar un saludo al argentino dando entender que terminaron en buenos términos. 

Temas relacionados Doña Martha Marcelo Tinelli Milett Figueroa perfecto separación

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Tragedia en el fútbol ecuatoriano: Jonathan 'Speedy' González perdió la vida en un ataque armado

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña