Madre de Milett Figueroa habla sobre el fin del romance de su hija con Marcelo Tinelli: "Todo es perfecto"

En el estreno del podcast de Marcelo Tinelli con sus hijas, reveló que su relación con Milett Figueroa terminó finalmente. Es así como los reporteros fueron en busca de las declaraciones de la madre de la peruana, Doña Martha, quien minimizó la noticia.

Doña Martha minimiza la separación de Milett con argentino

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de la madre de Milett Figueroa en busca de sus declaraciones tras el fin de su romance con el argentino. Como se recuerda, Doña Martha ha acudido al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en varias ocasiones para hablar de la relación de su hija con Marcelo Tinelli.

Es así como, los reporteros le consultaron sobre este anuncio de separación y Doña Martha responde: "¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos (...) Bueno, es normal, siempre sorprenden las separaciones, las reconciliaciones o los amoríos. Es parte de la vida".

Doña Martha habría respondido de manera muy calmada y minimizando el rompimiento de la relación de su hija con Marcelo Tinelli. Afirmando, que es parte de la vida las separaciones así como las reconciliaciones.

¿Todo bien con Marcelo Tinelli?

Así mismo, la madre de la modelo peruana dejó en claro que la vida de su hija estaría normal y que estaría bien a pesar de haber terminado su relación con el argentino después de dos años. Incluso, se animó a mandar un saludo al ex de Milett.

"Todo es normal, todo está muy bien, ella está muy bien. Marcelo, un beso para él igual, y todo perfecto, no hay ningún problema", aclaró.

Luego, la señora comentó a las cámaras de televisión que siempre conversa con su hija en todo momento y sí estaría enterada de su vida personal. Además, señaló que Figueroa estaría enfocada en su trabajo y estaría en medio de varios proyectos. Señalando así que se enfocaría en sus trabajos, que lo demás.

"Claro que sí, hablo con ella todos los días. Está muy bien, sigue trabajando en sus proyectos y con todas sus cosas", expresó la madre de Milett a las cámaras de TV de la manera más tranquila.

De esta forma, Doña Martha minimiza el fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Además, deja en claro que su hija estaría bien y enfocada en su trabajo como siempre, incluso decidió mandar un saludo al argentino dando entender que terminaron en buenos términos.