Pamela Franco descarta retomar su amistad con Vanessa Pumarica: "Ya no existe en mi vida"

Pamela Franco decidió poner punto final a su abrupta separación de su amistad con Vanessa Pumarica. La cantante de cumbia, conocida por su franqueza, aseguró que el vínculo que las unía desde hace años se quebró de manera definitiva. En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la artista fue categórica: no hay posibilidad de reconciliación y dejó en claro que no tolerará más comentarios de su exconfidente.

Pamela Franco cierra capítulo con Vanessa Pumarica

Durante la conversación, Pamela Franco mostró firmeza al abordar el distanciamiento con Vanessa Pumarica. Aunque evitó revelar detalles comprometedores, Pamela insinuó que guarda información sobre su examiga que prefiere mantener en reserva.

"Podría decirte muchas cosas, pero la verdad, no me interesa. Ella ya no existe en mi vida", declaró, dejando sin lugar a dudas que no hay vuelta atrás. La intérprete añadió que no volverá a tocar el tema: "Ya de ella no voy a decir nada, no interesa ya, todo está dicho. No hay nada que recuperar".

La cantante también reconoció que la traición fue lo que más le dolió. Según relató, se sintió afectada al escuchar que Pumarica habló de su vida personal y de su relación con el futbolista Christian Cueva.

"La amistad es una sola, tú no traicionas a una amiga, no te pones a hablar de una amiga. Si una amiga te hace eso, ¿tú qué piensas? ¿Te duele o no te duele? A mí me ha dolido, punto. No se perdona", expresó con firmeza. "Yo a ella no le he hecho nada, ella sabe cómo se ha portado conmigo, punto", concluyó, evidenciando que el vínculo de confianza se rompió de manera definitiva.

Sobre el "rejuvchip" de Christian Cueva

En la misma entrevista, Pamela Franco abordó otro tema que ha dado que hablar: el uso de chips hormonales para aumentar la energía y el deseo sexual con su pareja Christian Cueva. La artista aclaró que esta práctica forma parte de su rutina desde hace tiempo.

"Yo me pongo chip siempre, yo me pongo el chip hace muchísimo tiempo por la energía que la verdad me hace falta porque tengo un desgaste enorme de energía", explicó.

Además, Franco también reveló que fue ella quien motivó a el popular 'Cueva' a colocarse el chip, confiada en sus beneficios.

"Yo se lo recomendé a él, sin temor alguno, porque a mí me hace muy bueno. Siento que a él le va a venir muy bien por el desgaste que tiene. Ya dejen hablar del libido, qué tema tienen con eso", agregó, buscando zanjar las especulaciones.

Con declaraciones directas, Pamela Franco cerró el capítulo de su amistad con Vanessa Pumarica y, al mismo tiempo, defendió su decisión de promover el uso del "rejuvchip" tanto para ella como para Christian Cueva. La cantante dejó claro que no permitirá que su vida personal se convierta en un espectáculo mediático, asegurando que su enfoque está en su familia y su carrera artística.