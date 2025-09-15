Pamela López debuta como cantante y lanzaría indirecta a Christian Cueva: "El karma te va a llegar"

Pamela López decidió darle un giro total a su vida al lanzarse como cantante. Su primera canción ya genera comentarios, pues en la letra mandaría una fuerte indirecta a su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, relacionada al karma.

Pamela López se lanza como cantante

La empresaria trujillana Pamela López sorprendió a todos al anunciar su gran salto a la música. La aún esposa de Christian Cueva presentó un adelanto de su primera canción, donde deja un mensaje que muchos interpretan como una clara indirecta para el futbolista y la cumbiambera Pamela Franco, con quien él fue vinculado sentimentalmente.

En una entrevista para el programa "Día D", Pamela compartió un fragmento de su tema que ya encendió las redes. En un estudio de grabación, la influencer se animó a entonar unos versos.

"El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar", se escucha en la letra, que rápidamente desató comentarios entre sus seguidores.

Con mucha emoción, la madre de tres hijos explicó que este proyecto surgió gracias al impulso de su pareja, el cantante Paul Michael. Además, expresó el deseo de tener éxito en esta nueva faceta suya.

"Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen", reveló con una gran sonrisa, dejando en claro que está lista para su debut musical.

Paul Michael, por su parte, se mostró orgulloso de acompañarla en este momento tan importante y destacó que su apoyo ha sido clave para que Pamela se anime a lanzar su primer sencillo. También expresó su deseo de hacer una colaboración musical con ella en un futuro cercano.

"La estoy empujando para que cante una canción conmigo", dijo el cantante mientras ambos trabajaban en el estudio de grabación.

¿Indirecta para Christian Cueva y Pamela Franco?

La noticia no pasó desapercibida, sobre todo porque llega meses después de que Christian Cueva grabara el tema "Cevecero" junto a Pamela Franco, la misma artista con la que el futbolista habría tenido una relación extramatrimonial. Aunque Pamela López no menciona nombres en su canción, la frase "el karma te va a llegar" fue suficiente para que muchos piensen que se trata de un mensaje directo para Cueva.

La empresaria deja en claro con esta letra que cada acción trae sus consecuencias. También muestra que, aunque cerró una etapa difícil, sigue generando comentarios en el mundo de la farándula.

En conclusión, Pamela López abre un nuevo capítulo con música y determinación. Su primer tema marca su debut como cantante y, con versos que aluden al karma, deja entrever un mensaje que muchos relacionan con Christian Cueva. Con el apoyo de Paul Michael y el respaldo de sus seguidores, demuestra que tras una etapa complicada siempre puede surgir una nueva oportunidad.