Yolanda Medina a Pamela López tras ser acusada de 'amante' de Dayron Martín: "No se puede escupir al cielo"

Desde que Dayron Martín reveló haber estado con Pamela López cuando mantenía una relación con Anelhí Arias, ha causado un revuelo en la farándula. La más criticada fue la ex de Christian Cueva, donde incluso Yolanda Medina le manda mensaje a la 'KittyPam' por haber sido la otra.

Yolanda Medina contra Pamela López

En una entrevista con el medio 'El Trome', Yolanda Medina de Alma Bella decidió comentar sobre las recientes declaraciones de Dayron Martín sobre su vínculo con Pamela López. La líder de la agrupación de cumbia afirma que nunca es bueno hacerse la víctima porque termina haciendo lo mismo, o haberlo hecho en el pasado.

"Por eso no es bueno señalar, pero bueno, todas somos santas cuando nos toca (que nos engañen). Igual no comparto la actitud de Dayron de hablar. Tampoco tengo nada en contra de López, pero no se puede escupir al cielo", expresó.

Luego, fue consultada sobre las acciones de la influencer de seguir atacando al padre de sus hijos por más que ya ha pasado un año y medio de su separación. Yolanda aconseja a la novia de Paul Michael que debe continuar con su vida.

"Eso es lo que me fastidia a veces. Ella (López) debe continuar con su vida. Muy aparte, si tiene o no rabo de paja, creo que ninguna mujer debería estar dándole, dándole, una con la otra. Cuando hemos sido chibolas, ¿Quién no ha cometido errores? Todas", agregó.

¿Si escuchó rumores?

Como se conoce, Yolanda Medina forma parte del mundo de la cumbia desde hace muchos años visitando varias partes del Perú. Es así como al halar de la relación del cantante Dayron Martín con Pamela López cuando él era parte de un grupo en Trujillo, la líder de Alma Bella escuchó sobre los fuertes rumores.

Incluso, afirma que si no lo ha hablado antes es porque nunca hubo pruebas físicas como fotografías y videos, pero en aquella ciudad sonaba muy fuerte las acciones de la ex de Cueva.

"En este mundo musical todos hablan, tengo amigos músicos en todas partes, pero una mujer no habla sin pruebas, ni chismes de terceros", agregó durante la entrevista.

De esta forma, Yolanda Medina afirmaría que sí conocía de la relación entre Pamela López con Dayron Martín hace varios años por los rumores que escuchaba en Trujillo. Por ello, le dijo que no se haga la víctima de haber sido la engañada porque en el pasado fue la amante de alguien.