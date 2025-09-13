RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Greissy Ortega tras cruzarse con Milena Zárate en canal de TV: "Mientras más alejada esté, será mejor"

Por medio de una entrevista, Greissy Ortega reveló que desea mantenerse bien alejada de Milena Zárate tras encontrarse en un canal de televisión.

Greissy Ortega tras cruzarse con Milena Zárate en canal de TV
Greissy Ortega tras cruzarse con Milena Zárate en canal de TV (Composición Karibeña)
13/09/2025

La pelea entre las hermanas Greissy Ortega y Milena Zárate ha continuado desde hace más de 13 años. Hace unos días, ambas se encontraron en un canal de TV donde tuvieron entrevistas separadas, ante esto la joven madre señaló que prefiere mantenerse alejada de su hermana. 

Greissy Ortega quiere lejos a Milena Zárate 

Como se recuerda, hace unos meses Greissy Ortega y Milena Zárate se cruzaron en el estacionamiento del canal 4 ocasionando una pelea entre ellas, volviéndose viral las imágenes. Después de ello, hace unos días se volvieron a cruzar en la entrada del canal Panamericana TV, pero solo se lanzaron unas sutiles indirectas frente a las cámaras. 

"No pienso pelearme con ella (Milena), mientras más alejada esté de ella será mejor. Además, eso (los problemas) no me hace bien para mi salud", declaró Greissy ante la prensa 'El Trome', donde deja en claro que prefiere estar lejos de su hermana para ya no pelearse públicamente como casos anteriores.

Además, la pareja de Randol Pastor también añadió que viene pasando por varios momentos complicados en su salud. Como ya lo había informado antes, sufre de anemia , ansiedad y depresión, pero estar siendo atacada por el padre de sus primeros tres hijos, Ítalo Villaseca, la estaría empeorando. 

"Soy una persona depresiva, tengo ansiedad y baja hemoglobina. No están siendo días fáciles para mí. La gente ve a una mujer firme y peleonera en televisión, pero soy sensible. Me molesta que me quieran atacar, es poco hombre", expresó ante el medio. 

¿Cómo fue el encuentro en el canal de TV?

La hermana mayor estaba como invitada en el programa, la noche en que se habló sobre su más reciente participación en 'El valor de la verdad'. Milena Zárate estaba dando declaraciones a un reportero, cuando, aparentemente, Greissy salía de otro ambiente del canal y pasó frente a ella.

"¡Ay no, Dios mío, Señor!", dijo Greissy Ortega mientras seguía caminando. "Siempre hablando payasadas ella, con 48 años y todavía no me suelta. Siempre es lo mismo, es disco rayado, que cambie de refrán, de estrofa, de personaje, que me suelte, son 13 años... Me da risa, ella no es nada mío...", expresó.

En esa misma línea, la colombiana, madre de cuatro hijos, aseguró que ya sabía que su hermana iba a estar en el canal, pero no le importó, ya que actualmente se considera una mujer superada y madura.

Finalmente, Greissy Ortega volvió a hablar sobre el encuentro que tuvo con Milena Zárate afirmando que actualmente prefiere mantenerse alejada de ella para no hacer escándalos público como anteriormente.

