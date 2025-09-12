¡Atención, Gustavo! Maju Mantilla habría enviado varias indirectas antes de la polémica con su productor

El escándalo alrededor de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue creciendo. Tras las declaraciones del empresario, quien insinuó que su esposa habría tenido una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal, los medios revisan con lupa la vida de la ex Miss Mundo y han descubierto que habría estado lanzando indirectas desde hace tiempo en sus redes sociales.

TikToks con mensajes en clave de amor

En la última emisión de "Magaly TV: La Firme", se reveló que la conductora de 'Arriba mi gente' publicaba hasta tres videos diarios en TikTok, en los que usaba canciones con mensajes que, según el programa, habrían tenido dedicatorias ocultas. Aunque estos clips pasaron inadvertidos durante más de dos años, hoy cobran un nuevo significado.

"Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca", se escucha en una de las canciones que eligió la exreina de belleza. En otro de sus videos, interpretaba una letra aún más sugerente: "Tú y yo robándonos besitos y hablándonos bonitos. Aunque no tenga nada, te lo entrego todo y es por ti".

Lo que más llamó la atención es que varias de estas canciones hablan de amores prohibidos y secretos, lo que ahora, tras la polémica revelación de Gustavo Salcedo, genera un sinfín de especulaciones sobre si realmente se trataba de mensajes personales. Uno de los ejemplos más citados por el programa fue:

"Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos, y es que contigo, mi amor, todo sabe mejor".

Magaly Medina cuestiona a Maju y se burla del productor

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el tema. En su programa, la "Urraca" criticó duramente la supuesta cercanía de Maju con Rodríguez Portugal y hasta se burló de la comparación entre él y Gustavo Salcedo.

"Hay que estar desesperada, ¿cuál habría sido su situación? ¿Cómo se habría sentido? Quizá una mujer muy sola, que la dejaban de lado. Si uno compara la foto del uno y del otro, no saben... ay no", comentó entre risas la conductora de espectáculos.

Además, Magaly explicó que Christian Rodríguez Portugal no ocupa el máximo cargo dentro de la producción de 'Arriba mi gente'.

"Él es el segundón, no es el productor general. La productora general es una mujer, él es el productor ejecutivo", aclaró la periodista, remarcando que la supuesta pareja de Maju no tendría tanto poder en el canal como se pensaba.

En conclusión, el caso de Maju Mantilla continúa generando titulares y especulaciones. Aunque la conductora ha negado haber traicionado a su esposo, los recientes hallazgos en redes sociales y las duras críticas de Magaly Medina mantienen el tema en el centro de la atención mediática.