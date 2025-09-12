¿Reconciliación? Maju Mantilla fue captada subiendo a camioneta de Gustavo Salcedo tras supuesta infidelidad

La polémica separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a encenderse luego de que ambos fueran vistos compartiendo tiempo juntos en Lima, pese a las versiones de un distanciamiento definitivo. La expareja, que atraviesa un escándalo mediático por una supuesta infidelidad, fue sorprendida por las cámaras de "Amor y Fuego" en una situación que ha despertado nuevas especulaciones.

Captan a Maju y Gustavo en San Isidro

El programa de espectáculos mostró imágenes de la ex Miss Mundo ingresando a un edificio en San Isidro, horas antes de que su aún esposo saliera del mismo lugar. La presencia de ambos en el mismo espacio levantó sospechas sobre una posible reconciliación o incluso una relación abierta.

Cuando los reporteros abordaron a Maju Mantilla para preguntarle sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el productor de "Arriba mi gente", Christian Rodríguez Portugal, la conductora evitó dar declaraciones. Situación similar ocurrió con Gustavo Salcedo, quien se mostró incómodo al ser consultado por los periodistas.

"¿Has venido a ver a Maju? No voy a declarar nada, no voy a decir absolutamente nada al respecto. Te pido por favor respeto, que no me hagas más preguntas que no voy a responder", expresó Salcedo mientras salía del edificio.

El detalle que más llamó la atención fue que minutos después la camioneta que comparten como familia ingresó al estacionamiento del edificio. Allí se pudo ver a la ex Miss Mundo subiéndose al vehículo junto a su aún esposo y dirigirse a la casa que comparten juntos, lo que alimentó los rumores sobre una posible reconciliación o, en su defecto, una relación abierta.

Magaly Medina lanza inesperada confesión sobre Maju y Gustavo

Esto se suma a que el día de ayer durante su programa, Magaly Medina indicó que Maju Mantilla se refirió a Gustavo Salcedo como su "exesposo", pese a que legalmente no han concretado su divorcio y mantienen una conciliación en curso. Según Medina, la expareja continúa viviendo bajo el mismo techo, lo que contradice algunas versiones difundidas sobre su separación.

"Al referirse a Gustavo Salcedo, no ha dicho: 'Mi esposo o mi pareja de la que estoy separada'. No. Ha dicho 'exesposo' y que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación formal", señaló la conductora. Agregó además: "Según nuestras investigaciones, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Hello Maju, tampoco nos mientas así. Aquí indagaciones hemos hecho".

En conclusión, las nuevas imágenes difundidas por "Amor y Fuego" ponen en duda la narrativa de un distanciamiento definitivo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Mientras la exreina de belleza mantiene silencio y su aún esposo evita responder directamente, las especulaciones sobre una reconciliación, convivencia o relación abierta no dejan de crecer.