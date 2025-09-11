Gustavo Salcedo habría revelado otra infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora

La ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa dando qué hablar. Tras 13 años de matrimonio, la pareja puso fin a su relación en medio de rumores de una supuesta infidelidad de la ex Miss Mundo con su productor Christian Rodríguez. Sin embargo, recientes revelaciones señalan que Salcedo habría buscado evidenciar desde hace un tiempo presuntos romances de la conductora, incluso antes de la controversia que marcó su separación.

Maju Mantilla habría tenido otro romance

Durante la última emisión del streaming 'Chimi Churri', la productora Verónica Alcántara aseguró que tuvo acceso a conversaciones con Gustavo Salcedo, en las que él insinuaba que Mantilla habría tenido otro 'affaire' previo al escándalo con su productor. Según lo revelado, el empresario mencionó a un actor con quien la exreina de belleza habría mantenido un vínculo.

"Gustavo le dice en esta conversación a Verónica Alcántara, productora de Chimi Churri, que no solamente es Christian Rodríguez, el primer acto de infidelidad de Maju, sino con este actor, de la novela donde Maju participó, y Verónica le pide las pruebas y él acepta que las tiene", relató Christian Bayro, conductor del programa, confirmando la versión de Alcántara.

La productora también narró que inicialmente pensó que el hombre involucrado era argentino, aunque luego Salcedo le aclaró que se trataba de un colombiano. Asimismo, precisó que esas conversaciones no eran recientes, sino parte de un intercambio que mantenía desde hace tiempo con el aún esposo de Mantilla.

"El me contacta y tuvimos una reunión para ver el tema de las pruebas. Me dijo que necesitaba limpiar su imagen porque él me había comentado que en algún momento su esposa había tenido una relación anterior que no es con el productor, sino con un actor colombiano. Yo pensaba que era un argentino, pero era un colombiano. Yo le pregunto si tenía pruebas o fotos con este argentino. Él me responde que sí las tenía", afirmó Alcántara.

Gustavo Salcedo habría seguido los pasos de Maju

Verónica Alcántara presentó también mensajes donde Salcedo habría proporcionado pruebas que vinculaban a Mantilla con su productor Christian Rodríguez Portugal. Incluso, según ella, llegó a detallarle los lugares donde podrían encontrarlos juntos.

"Mira avanza que al final ha tanto que igual la verdad saldrá solo es que tu te ganes con la primicia y no he hablado con nadie de la TV más que contigo", se lee en una conversación que sería con Salcedo

De acuerdo con lo expuesto en Chimi Churri, Salcedo no solo buscaba confirmar la supuesta relación de su pareja con Rodríguez, sino también demostrar que existían antecedentes de otras infidelidades que lo perjudicaban en medio de los rumores.

En conlusión, El divorcio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue revelando capítulos inesperados. Ahora, con las supuestas conversaciones filtradas, se suma un nuevo nombre a la lista de señalamientos que buscan poner en duda la imagen de la ex Miss Mundo.