Maju Mantilla estalla ante preguntas de supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Déjense de especulaciones"

La exmodelo y conductora mostró su molestia ante la prensa al ser consultada sobre una presunta infidelidad a Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla mostró su incomodidad ante las cámaras por preguntas de infidelidad. (Composición: La Karibeña)
11/09/2025

La ruptura del matrimonio de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo, luego de 13 años de relación, sigue generando controversia en los medios de comunicación. Aunque el todavía esposo de la modelo insinuó que habría encontrado a la madre de sus hijos con otra persona, la exMiss Mundo se mostró visiblemente incómoda ante los rumores que circulan sobre una supuesta infidelidad.

Maju Mantilla niega categóricamente los rumores

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Maju Mantilla respondió a las preguntas de los reporteros sobre las versiones que vinculan su nombre con una posible traición a Gustavo Salcedo. La conductora de televisión pidió respeto y calificó los comentarios como falsos:

"Esas cosas no las hablen porque no son ciertas y déjense de especulaciones, permiso", manifestó con evidente molestia.

La modelo aprovechó para reiterar que los rumores sobre una presunta infidelidad carecen de fundamento y exigió que se detenga la difusión de este tipo de información. Tras pronunciarse, cerró la puerta del vehículo para evitar más cuestionamientos:

"Les voy a decir una cosa, no hablen, no especulen y digan cosas que no son", enfatizó Maju Mantilla, dejando claro su incomodidad frente al tema.

Lee también

Rodrigo revela la conversación entre Maju y productor

Por otro lado, en el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron acceso a las conversaciones donde al leerlo quedaron sorprendidos por el nivel de confianza que hay entre los involucrados. 

"Mira cómo coordinan de comprar cosas, piqueos: 'no sé si será mucho compromiso para ti'. Aparte, ¿por qué lo llama de 'amor'?. Yo si te digo 'cielura', 'amor', peor no en ese plan ¿no? Yo habló así a la producción, pero creo que Maju le habla así a su productor", expresó 'Peluchín'. 

Lee también

Después, el mismo conductor de TV comenta sobre la insistencia de la modelo con el productor dejando entrever que ella lo buscaba o insistía para verse. En esta línea, expresa su apoyo a Gustavo Salcedo por las conversaciones comprometedoras e inadecuadas entre compañeros de trabajo. 

"Ella también insiste, ella también le dice: 'No que nos podíamos ver'. Ella lo busca, ella está ahí de buscona. Esto, para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable (...) Hablan de que ya tengo ganas de verte, abrazarte (...). Él no es el productor general, es un productor periodístico", agregó. 

En conclusión, el revuelo mediático sobre la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue siendo tema central en la prensa de espectáculos. Mientras la exmodelo insiste en frenar las especulaciones y mantener su privacidad, los comentarios sobre sus interacciones con un productor han generado debate.

