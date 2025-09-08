Isabella Ladera rompe su silencio y anuncia acciones legales tras video filtrado con Beéle: "Estoy devastada"

La venezolana Isabella Ladera, vinculada sentimentalmente a Hugo García, atraviesa un difícil momento luego de la difusión de un polémico video en el que aparece junto a su expareja, el cantante Beéle. El material se virlazó rapidamente y fue descrito por medios como una situación privada de pareja. Ante revuelo, Ladera decidió pronunciarse públicamente.

Isabella Ladera responsabiliza a Beéle por la filtración

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Isabella Ladera expresó el dolor que le ha causado la exposición de un momento que, según explicó, debía permanecer en la más estricta intimidad. La modelo no dudó en señalar directamente a su expareja, dejando entrever que él sería quien tenía acceso al material.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio y que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa", sostuvo.

Además, Ladera aseguró que la decisión de difundir el material llega justo cuando atraviesa un nuevo capítulo en su vida, marcado por estabilidad personal y proyectos laborales.

"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", recalcó.

Anuncia medidas legales

Isabella Ladera también denunció que, mientras ella recibe ataques y burlas en redes sociales, el verdadero responsable permanece en silencio. En su mensaje, dejó entrever que no sería la primera vez que el cantante se ve envuelto en una situación de esta índole.

"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres, pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La única vergüenza de esta historia recae sobre quien traicionó", enfatizó.

La modelo recalcó que ya está tomando medidas legales con el apoyo de especialistas y no permitirá que este episodio defina su vida personal ni profesional.

"Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme, tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí", sostuvo.

En conclusión, la difusión de este material llega en un momento clave en la vida de Isabella Ladera, quien recientemente inauguró un emprendimiento en Miami y ha sido vinculada sentimentalmente a Hugo García. La modelo recalcó que no permitirá que este hecho defina su imagen ni su futuro