Isabella Ladera celebra su cumpleaños sin Hugo y afirma: "No se extraña a quien no quiere estar"

Isabella Ladera celebró su cumpleaños número 26 rodeada de su familia y amigos, en una íntima ceremonia realizada en Miami. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de Hugo García, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en los últimos meses.

¿Por qué Hugo faltó al cumpleaños de Isabella?

El excompetidor de Esto es guerra se encuentra de viaje en Australia, donde participó en una competencia de running y, además, viene haciendo turismo. Ayer visitó la Ópera de Sídney, así como un zoológico donde vio medusas, canguros y otras especies exóticas del país.

Mientras tanto, Isabella Ladera compartió todos los detalles de lo que fue su celebración. La decoración fue en un espacio abierto y asistieron aproximadamente 50 personas, incluyendo su familia y su hija. La influencer respondió preguntas acerca del evento y, en medio de ello, habría lanzado una indirecta.

Una de sus seguidoras le consultó en una caja de preguntas: ¿Faltó alguien importante? La respuesta generó muchas dudas, ya que Isabella ha sido vinculada a varios hombres en los últimos años, como Hugo García, Beéle y Vinícius Jr.

"No se extraña a quien no quiere estar" , respondió Isabella, agregando unas hojas secas, lo cual da a entender que la persona a quien hace referencia estaría quedando en el olvido. ¿Se tratará de Hugo García?

Isabella Ladera reflexiona en su cumpleaños

La influencer venezolana también dejó en claro que fue ella misma quien costeó los gastos de la celebración y se siente feliz de haber compartido con sus amigos, sus padres, hermanos y su hija. Además, contó con ayuda de canjes para la decoración.

Isabella niega romance con Hugo García

El programa 'América Hoy' compartió la transmisión que realizó Isabella Ladera en sus redes sociales el último fin de semana, donde estuvo conversando con sus seguidores. Es así como la venezolana recibió un mensaje de Hugo García y ella le respondió, donde parecía que se mandaban mensajes como si fueran pareja.

Luego, una usuaria no dudó en consultar porque hasta el momento no han anunciado que están en una relación oficialmente, pero la ex de Beéle aclaró que no es cierto, dejando sorprendida con su respuesta a sus seguidores.

"¿Para cuándo formalizan? ya digan que son novios", le pregunta, y la influencer responde: "No somos novios, ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero él a mí, vamos a ver qué pasa. Más allá del destino, vamos a ver nuestras decisiones y toda esa vaina".

Es así que, la celebración de Isabella Ladera estuvo marcada por la alegría, pero también por la polémica. Aunque disfrutó rodeada de sus seres queridos, la ausencia de Hugo García y su misteriosa indirecta dejaron abiertas las especulaciones sobre su actual situación sentimental.