Isabella Ladera explota contra usuaria que la acusó de ser interesada: "Le gustan con dinero, así sean feos"

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas, ya que ha sido vinculada sentimentalmente con Hugo García. Sin embargo, hasta el momento no han oficializado una relación y muchas veces los fanáticos de la influencer aseguran que no lo hacen debido a que ella busca a alguien con una mejor situación económica.

Recordemos que Isabella ha sido captada saliendo a cenar con el futbolista millonario Vinícius Jr., pese a que en ese entonces ya existían rumores de un romance con Hugo. Además, ha recibido sorpresas de un supuesto galán muy adinerado.

Isabella puso el parche porque la tildaron de interesada

La influencer realizó una transmisión en vivo en TikTok para interactuar con sus fans, pero no esperaba que uno de ellos hiciera conjeturas sobre el tipo de relación que tiene con el excompetidor de Esto es Guerra. Una usuaria dejó entrever que Isabella no oficializa con Hugo porque no tiene suficiente dinero.

"Hugo no tiene suficiente dinero, y a ella le gustan con mucho dinero, así sean feos" , escribió una de sus seguidoras.

El comentario no le cayó nada bien a la influencer venezolana, quien inmediatamente respondió muy ofuscada, asegurando que ella trabaja lo suficiente como para no buscar a alguien que tenga mucho dinero y no la haga feliz.

"Una mujer que hace su propio dinero está con el hombre que quiere y con el hombre que la quiere, no con el hombre que necesita. Yo trabajo mucho como para estar con alguien que simplemente tenga más dinero que yo para ser igual de infeliz (...) No, para eso yo trabajo", indicó.

Isabella chotea a Hugo

Hace unos días, Hugo García viajó a Miami para pasar tiempo con Isabella Ladera y acompañarla en la inauguración de su salón de belleza, pero también para celebrar el cumpleaños de la influencer donde estuvo acompañada de sus seres queridos y toda su familia.

Antes de que el peruano regresara por motivos de trabajo, toda la familia de Ladera se reunió pasando momentos agradables juntos. Es así como en una transmisión en vivo de sus redes sociales, la joven respondió algunas preguntas de sus seguidores donde afirman que efectivamente estaría viendo al peruano con otros ojos.

"Ya no estoy con él, estoy conociendo a Hugo en verdad. Hugo es maravilloso, o sea es demasiado atento, es muy cariñoso, es muy hombre y vamos a ver qué pasa", expresó con mucha ilusión.

Finalmente, Isabella fue consultada sobre la fecha en que oficializará su romance con Hugo García, pero ella aclaró que no tienen una relación sentimental y de eso son conscientes todas las personas que los siguen. "No somos novios, ustedes saben que no somos novios", concluyó.

Es así que, las declaraciones de Isabella Ladera generaron reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos apoyaron su defensa y la consideraron empoderada, otros la criticaron duramente. Lo cierto es que la influencer venezolana sigue en el centro de la polémica por su cercanía con Hugo García.