Hugo García dedica tiernas palabras a Isabella Ladera frente a su familia: "Súper feliz de haberte conocido"

El chico reality Hugo García viene siendo vinculado sentimental con Isabella Ladera desde hace varios meses y hace unos días, estuvo en Miami celebrando el cumpleaños de la influencer. Es así como el peruano le dedicó unas tiernas palabras a la venezolana frente a su familia.

Hugo García habla frente a la familia de Isabella Ladera

Por medio de sus redes, Hugo García compartió el momento que vivió junto a Isabella Ladera por su cumpleaños. Se convirtió en una gran fiesta donde estuvieron la familia de la venezolana y amigos cercanos, donde el peruano no podía faltar.

Es así como compartieron un video donde el peruano le dedica unas tiernas palabras a su amiga cercana, ya que hasta el momento no han oficializado ninguna relación amorosa. Durante su mensaje, la familia de la influencer lo apoyaba dejando ver así una gran cercanía con todos.

"Te conocí más allá de la persona que eres, sé que eres una chica increíble. Me basta con conocer a tu familia para saber la persona que eres, los valores que tienes y lo que vales. En verdad, estoy súper feliz de haberte conocido, súper orgulloso, te lo digo cada día que te veo. A pesar de que realmente sí estoy acostumbrado a hablar en cámaras, me sigo poniendo nervioso cada vez que te veo", dijo.

¡Comparte fotos inéditas con bello mensaje!

Hugo García se encuentra viajando constante a Miami para encontrarse con la influencer Isabella Ladera, el ex chico reality ha formado una hermosa amistad con la joven, pero hasta el momento no han oficializado un romance. El peruano se ha visto muy cercano a la familia de la chica, quien el pasado 23 de agosto está de cumpleaños.

Hugo compartió fotos inéditas y un hermoso mensaje: "Hoy es el cumple de una persona que en tan poco tiempo se convirtió en alguien tan especial. Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía (4 de mayo de 2025) Esta fue la primera foto y parecía como si nos conociéramos de toda la vida".

De esta forma, Hugo García no solo dedicó tiernas palabras en vivo durante la fiesta de Isabella Ladera frente a su familia, sino también por medio de las redes sociales le expresó lo que sentía compartiendo fotos inéditas de ambos. Sin duda, el chico reality y modelo viene siendo conquistado por la joven venezolana que vive en Miami.