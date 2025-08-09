Josimar afirma que la 'prima' estaría extorsionándolo y niega haber sido infiel: "No es mi prototipo de mujer"

Josimar se encuentra en medio de una polémica tras ser captado de la mano con una mujer en España. Es así como la joven señaló a negar que era la 'prima' y que el peruano le dijo que estaba soltero. Ante esto, el salsero sale a responderle de manera inmediata y la acusa de extorsionarlo.

Josimar denuncia que la 'prima' está extorsionándolo

El periodista Samuel Suárez ha compartido toda las respuestas que Verónica González, la 'prima', le ha comunicado afirmando que el salsero le mintió sobre su relación con María Fe Saldaña y habrían tenido comunicación desde el año pasado. Incluso, afirmó que tendría audios del peruano hablando mal de la madre de sus hijos.

Es así como Josimar sale a responder de manera inmediata y le envía audios al portal de 'Instarándula'. Por su parte, el salsero menciona que conoció a Verónica González solo unas horas y ahora, la mujer estaría chantajeando a su primo y a él.

"Solo he hablado con ella unas cuantas horas porque mi primo me la presentó y punto. Esta chica le está pidiendo dinero a mi primo por chantajearme a mí, le está pidiendo muchas cosas. La única conversación que tengo con esta chica ha sido cuando hablé con su mamá, porque mi primo me pidió que hable para explicarle todo lo que había pasado. Ella tenía miedo que suba fotos de ella con mi primo", señaló.

No es su prototipo de mujer

Así mismo, el cantante peruano señaló que no tuvo una conversación por redes sociales con la joven venezolana. Incluso, afirma que él no le contó que estaba separado de María Fe Saldaña, sino a su primo. Además, deja entrever que estaría haciendo todo un show para ganar seguidores.

"Con tanta mentira, calumnia con esta difamación, no me gusta hermano. Quiero dejar como evidencia que esta chica está extorsionando. Yo no tengo ningún audio con ella y si tiene, puede ser IA o lo que sea. Yo no tengo ninguna conversación de Instagram o de WhatsApp. No es mi prototipo de mujer, no quiero faltar el respeto a las personas así, pero mis gustos no son ese", agregó.

Es así como Josimar señaló que esta mujer con quien fue ampayado de la mano, la conoció solo horas antes por su primo. Además, afirma que a raíz de todo lo sucedido en la prensa, Verónica González estaría chantajeando tanto a su primo como a él.