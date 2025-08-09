RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Fuerte denuncia!

Josimar afirma que la 'prima' estaría extorsionándolo y niega haber sido infiel: "No es mi prototipo de mujer"

Después de las declaraciones de la 'prima' de Josimar, el cantante salió a denunciar que la venezolana estaría extorsionándolo a él y su primo por dinero.

Josimar afirma que la 'prima' estaría extorsionando y niega haber sido infiel
Josimar afirma que la 'prima' estaría extorsionando y niega haber sido infiel (Composición Karibeña)
09/08/2025

Josimar se encuentra en medio de una polémica tras ser captado de la mano con una mujer en España. Es así como la joven señaló a negar que era la 'prima' y que el peruano le dijo que estaba soltero. Ante esto, el salsero sale a responderle de manera inmediata y la acusa de extorsionarlo. 

Josimar denuncia que la 'prima' está extorsionándolo

El periodista Samuel Suárez ha compartido toda las respuestas que Verónica González, la 'prima', le ha comunicado afirmando que el salsero le mintió sobre su relación con María Fe Saldaña y habrían tenido comunicación desde el año pasado. Incluso, afirmó que tendría audios del peruano hablando mal de la madre de sus hijos.

Es así como Josimar sale a responder de manera inmediata y le envía audios al portal de 'Instarándula'. Por su parte, el salsero menciona que conoció a Verónica González solo unas horas y ahora, la mujer estaría chantajeando a su primo y a él. 

"Solo he hablado con ella unas cuantas horas porque mi primo me la presentó y punto. Esta chica le está pidiendo dinero a mi primo por chantajearme a mí, le está pidiendo muchas cosas. La única conversación que tengo con esta chica ha sido cuando hablé con su mamá, porque mi primo me pidió que hable para explicarle todo lo que había pasado. Ella tenía miedo que suba fotos de ella con mi primo", señaló.

@instarandula

♬ sonido original - Instarandula

Gisela Valcárcel habría evitado la renuncia de Valeria Piazza tras cruce con Ethel Pozo: "Hasta lloró"
Lee también

Gisela Valcárcel habría evitado la renuncia de Valeria Piazza tras cruce con Ethel Pozo: "Hasta lloró"

No es su prototipo de mujer

Así mismo, el cantante peruano señaló que no tuvo una conversación por redes sociales con la joven venezolana. Incluso, afirma que él no le contó que estaba separado de María Fe Saldaña, sino a su primo. Además, deja entrever que estaría haciendo todo un show para ganar seguidores. 

"Con tanta mentira, calumnia con esta difamación, no me gusta hermano. Quiero dejar como evidencia que esta chica está extorsionando. Yo no tengo ningún audio con ella y si tiene, puede ser IA o lo que sea. Yo no tengo ninguna conversación de Instagram o de WhatsApp. No es mi prototipo de mujer, no quiero faltar el respeto a las personas así, pero mis gustos no son ese", agregó.

Es así como Josimar señaló que esta mujer con quien fue ampayado de la mano, la conoció solo horas antes por su primo. Además, afirma que a raíz de todo lo sucedido en la prensa, Verónica González estaría chantajeando tanto a su primo como a él. 

Mujer ampayada con Josimar en España niega ser la 'prima' y lo cuenta todo: "Narcisista y mentiroso"
Lee también

Mujer ampayada con Josimar en España niega ser la 'prima' y lo cuenta todo: "Narcisista y mentiroso"

Temas relacionados extorsión Josimar prima prototipo de mujer Verónica González

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

Mujer compra lavadora de contenedor por S/50 y revela si funciona: "Fui de mirona y aproveché"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw por canciones inscritas al Grammy: "Ahora mis temas son su oxígeno"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

últimas noticias
Karibeña