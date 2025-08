Suheyn Cipriani estará en El Valor de la Verdad y expone a César Vega: "Fue malo conmigo"

La ex reina de belleza, Suheyn Cipriani vuelve al ojo público al confirmar su participación en 'El valor de la verdad'. La expareja del salsero César Vega revelará en televisión nacional los pasajes más oscuros de su tormentosa relación con el cantante, incluyendo episodios de violencia física y psicológica que hasta ahora no habían salido a la luz.

Un adelanto difundido por el programa que conduce Beto Ortiz mostró a Suheyn entre lágrimas, recordando momentos que marcaron su vida y su salud emocional. La también ex Miss Eco Internacional detalló uno de los episodios más violentos que vivió junto al salsero.

"Ese día me pateó, se fue corriendo a la cocina y salió con un cuchillo. Yo me quedé en shock, le dije: '¿Qué te pasa, César? ¡Reacciona!'", se le escucha decir en un fragmento del avance. La joven agregó que Vega destrozaba objetos dentro de su hogar y la amenazaba constantemente. "Rompía el televisor, la puerta, el espejo... me amenazó de muerte y me escupió en la cara", relató visiblemente afectada.