Magaly a Edison Flores por no ver a sus hijos tras separarse de Ana Siucho: "Comportándose como cueva"

La separación de Edison Flores y Ana Siucho ha causado gran conmoción en el ámbito del espectáculo nacional, ya que por años fueron considerados una de las parejas más estables del medio. Luego de que el futbolista confirmara oficialmente el fin de su matrimonio, las reacciones no tardaron en llegar, siendo una de las más contundentes la de Magaly Medina.

Durante una reciente emisión de su programa Magaly TV: La Firme, la periodista abordó la lista de rupturas más sonadas del 2025. En ese contexto, hizo una pausa para referirse directamente a Edison Flores y lanzó comentarios críticos sobre su actitud tras la separación.

"No se puede confiar en esas caritas de 'moscamuerta', en los hombres pasa lo mismo, con esas caras de tontos, de pisadazos", expresó con sarcasmo la conductora de ATV. Aunque aclaró no tener pruebas de una tercera persona en la ruptura, dejó entrever que la imagen que proyectaba el futbolista no era coherente con su actuar.