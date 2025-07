Paul Michael enciende la polémica con nueva canción para Pamela López: "Como amor y fuego nos prendemos"

Paul Michael vuelve a acaparar titulares, no solo por su reciente incorporación a la Orquesta Candela, sino por la cercanía que mantiene con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva. Luego de su anterior tema "El Cantinero", que fue interpretado como una indirecta hacia el jugador, ahora el artista ha vuelto a causar revuelo al dedicarle públicamente una nueva canción a su pareja sentimental.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paul Michael anunció el estreno de su nueva canción "Amor y Fuego", publicada hace unos días y dedicada expresamente a Pamela López. El video muestra al cantante junto a la influencer, en una clara señal de complicidad y cercanía.

Pamela no tardó en replicar el contenido en sus propias redes, confirmando su respaldo y apoyo incondicional al cantante. El lanzamiento generó múltiples comentarios en redes sociales, con seguidores que celebraron la letra romántica, y otros que cuestionaron la exposición pública de su relación en medio del escándalo mediático con Christian Cueva.

La canción rápidamente ganó reproducciones, y muchos usuarios no tardaron en buscar segundas intenciones en la letra, tal como ocurrió con temas anteriores del cantante.

El cantante Paul Michael estuvo recibiendo muchas críticas luego de que empezara a salir con Pamela López a varios centros nocturnos y más, aunque ya se había retirado de la Combinación de la Habana. Ahora, el joven artista ingresó a Orquesta Candela y fue anunciado en una conferencia de prensa. Es así como finalmente sale a defenderse tras apodos hacia su persona y niega que sea 'mantenido' de su pareja.

"Yo tengo correa. Voy a trabajar con la Orquesta Candela, así que tendré dinero para pagar los gustitos. No me molesta (que le digan mantenido). Me baño en aceite porque sé que no es cierto", expresó ante la prensa según informó 'El Trome'.