Conocida conductora inició acciones legales contra Marcelo Tinelli por falta de pago: "Me deben bastante"

Florencia Peña, una de las actrices y conductoras más conocidas de Argentina, decidió llevar a la justicia a la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, por no pagarle lo que le deben. Aseguró que trabajó varios meses en el programa "Cantando 2024" y hasta ahora no le han pagado.

Florencia Peña inició acciones legales contra Marcelo Tinelli

Florencia Peña decidió alzar la voz. La popular actriz y conductora argentina confirmó que ha iniciado acciones legales contra la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, por no haberle pagado varios meses de trabajo en el programa "Cantando 2024". Pero eso no es todo: su hijo, Juan Otero, también se suma a la demanda porque tampoco recibió su sueldo completo.

Flor y su hijo toman acciones legales. Según contó la periodista Marina Calabró "Lape Social Club", Flor Peña trabajó desde septiembre hasta enero como conductora de "Cantando 2024", pero solo le pagaron un mes. Además, su hijo Juan, quien fue participante del reality y llegó hasta la final, también recibió un solo pago.

"La figura que inicia acciones legales contra Laflia es Florencia Peña... Y me suman otro dato, que es que el hijo de Florencia Peña, Juan Otero, que participó del 'Cantando', también inicia acciones porque habría cobrado también un solo mes", comentó Mariana.

El asunto siguió siendo comentado en el programa "Intrusos", donde las periodistas Karina Iavícoli y Paula Varela dieron más detalles sobre las medidas que tomó la conductora contra Tinelli.

Karina Iavícoli contó que decidieron iniciar acciones legales porque ya le habían enviado varias cartas documento que no fueron recibidas. En tanto, Paula Varela mencionó que la deuda sería de varios millones de pesos, pues comentó que durante el verano le prometieron que iban a ponerse al día, pero eso nunca pasó.

Tras el revuelo que causó esta noticia, fue la misma Florencia Peña quien salió a confirmarla en vivo desde la señal de El Trece.

"Me deben bastante, intenté que no se filtrara, pero sí, a mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen", declaró Florencia en una reciente entrevista para "Puro Show".

Florencia Peña aclaró que no le gusta estar en esta situación, pero que no le quedó otra opción. Aseguró que han pasado meses y no se da el pago.

"Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes", indicó. Sobre si cree que Tinelli cumplirá su promesa, la actriz fue clara: "Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día... bueno, estamos en julio", dijo entre risas. También opinó sobre los viajes del conductor: "Es raro... con tanta gente esperando cobrar. Yo no me sacaría la foto, pero son cuestiones personales".

Cierra con humor, pero firme. A pesar de todo, Florencia recordó con cariño su paso por Cantando 2024, sobre todo porque compartió el set con su hijo.

"Fuimos muy felices los dos ahí, ahora si me pagan estaría buenísimo", finalizó Florencia con un toque de humor.

Tinelli responde a las críticas

Mientras crecen los rumores sobre una crisis en su productora, Marcelo Tinelli salió a desmentir que LaFlia esté cerrando. Dijo que solo están haciendo una "reestructuración de personal". Sin embargo, las denuncias siguen apareciendo, y no solo por parte de Peña.

Incluso, Florencia de la V también se fue contra Tinelli. El conductor mostró en su canal de difusión un mensaje que recibió de ella, donde lo acusó de no haberla defendido cuando fue sacada de América TV.

"Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el culo desde que asumiste. Igual no soy rencorosa", se lee en el mensaje que él compartió. Tinelli, sorprendido, respondió: "Le escribí de muy buena manera porque le tenía un gran cariño. No entendía por qué tanto resentimiento".

