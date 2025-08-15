¡Atención Tinelli! La contundente respuesta de Milett Figueroa al hablar de Guty Carrera

La joven Milett Figueroa se encuentra en una relación amorosa con el argentino Marcelo Tinelli. Actualmente, se encuentra en Perú para unos proyectos personales y en un programa de TV fue consultada sobre el éxito que está teniendo Guty Carrera.

¿Qué dijo Milett Figueroa de Guty?

Hace muchos años, Guty Carrera estuvo involucrado en una polémica con Milett Figueroa mientras estaba en el programa reality 'Esto es Guerra'. Ahora, cada uno ha seguido con su vida y sus carreras profesionales. El éxito del recordado 'Potro' ha saltado en el Perú y en una entrevista con 'Más Espectáculos', la novia de Marcelo Tinelli fue consultada sobre el ahora conductor de 'Televisa'.

"Yo deseo la felicidad y el éxito a todas las personas que trabajan para ello. Así que le deseo el éxito de todo el mundo a todos. La verdad no tengo que hablar específicamente de nadie, pero sí deseo mucho éxito para aquellos que se lo merecen", expresó ante las cámaras.

Es así como la joven intentó esquivar hablar de Guty Carrera, ya que la polémica entre ellos terminó en una mala relación. Por ello, la pareja de Tinelli ha evitado mencionarlo, pero envía los mejores éxitos a las personas que trabajan con mucho esfuerzo para lograrlo.

El éxito de Guty Carrera

En recientes declaraciones, Guty Carrera expresó su satisfacción por la etapa que vive en la televisión estadounidense, donde conduce "En Casa con Telemundo" y participa en el programa matutino "Hoy Día". Estos espacios le han permitido posicionarse como una de las figuras latinas más visibles en el extranjero.

"Llevo varias semanas conduciendo el show principal matutino de Telemundo y, por la tarde, uno de los espacios con mayor sintonía. Si sumamos los programas, ya llevo cerca de dos meses al aire y me siento muy feliz con este proceso", señaló Carrera.

Aunque su fama creció principalmente por su participación en realities de competencia en Perú y México, Guty recordó que su incursión en la conducción inició años atrás. En Perú, fue panelista y conductor en el programa "Cuéntamelo todo" en ATV.

