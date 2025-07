Janet Barboza elogia a Nicola Porcella: "Le dijeron que no podía y ahora triunfa en México"

¡Con todo! En "América Hoy" se habló sobre el gran cambio que ha tenido Nicola Porcella como actor. El ex chico reality viene destacando en la novela mexicana "Amanecer", y aunque algunos críticos en México lo cuestionan, en Perú lo aplauden por su esfuerzo y evolución. Hasta Janet Barboza lo puso como ejemplo de superación.

Nicola Porcella vuelve a ser noticia, pero esta vez no por escándalos, sino por su esfuerzo y crecimiento profesional. En el programa "América Hoy", los conductores resaltaron su evolución actoral, luego de ver su participación en la novela mexicana "Amanecer", donde ahora tiene un papel importante.

Aunque algunos medios en México han lanzado críticas, en Perú varios rostros de la televisión han salido a defenderlo. Una de ellas fue Janet Barboza, quien no dudó en lanzarle flores al ex chico reality.

Durante la emisión del programa, mostraron imágenes de las antiguas actuaciones de Nicola en producciones peruanas, como "Ven, baila quinceañera", que en su momento fue duramente criticada. Incluso una actriz con quien compartía la serie lo llamó puerta.

Frente a esto, Valeria Piazza comentó: "Los críticos de Televisa están hablando de este clip, pero no han visto la mejora que ha tenido Nicola Porcella en estos años, que es bastante".

Valeria recordó cuánto tiempo ha pasado desde aquella serie luego de resaltar su mejoría como actor en la actualidad.

Janet Barboza no se quedó atrás y tomó la palabra para resaltar lo mucho que ha crecido Nicola, y lo usó como ejemplo de superación.

"¿Sabes qué nos dice eso, compañeros? En casa, cuando te digan que no puedes, cuando estés caminando sobre vidrio molido, carbón ardiendo, cuando te pongan clavos para que camines y llegues al éxito... Mira a Nicola Porcella, a él le dijeron 'puerta', le dijeron que no podía, que no transmitía, sin embargo, triunfa en México", expresó con emoción.