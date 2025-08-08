¡No lo veas, Pamela! Paul Michael habría tenido un romance con Elías Montalvo, según Renzo Spraggon

Renzo Spraggon soltó anoche una información que promete remecer la farándula peruana, ya que dejó entrever que Paul Michael, novio de Pamela López, habría tenido un affair con Elías Montalvo, quien es amigo y socio de Pamela. Aunque dijo no tener pruebas, afirmó que el rumor era muy fuerte.

¿Elías Montalvo y Paul tuvieron un romance?

La noche de ayer, Elías Montalvo se presentó en el programa La Noche Habla para opinar sobre las recientes acusaciones de infidelidad que pesan contra Pamela López. Sin embargo, Renzo se conectó a través de una llamada para encararlo y contar nueva información.

"Elías lo va a defender, el chico este, porque es su amigo y supuestamente me llegó el rumor de que ellos tenían algo, pero yo no lo confirmo porque nunca los vi, solo me llegó ese comentario", dijo Renzo, mientras Elías mostraba un rostro completamente desencajado.

Tilsa Lozano, conductora del programa, preguntó si el supuesto affair se había dado durante la relación con Pamela López o antes, pero Renzo no supo responder con exactitud.

"La verdad, te soy sincero, no tengo ni idea de eso. Solamente me habían dicho que mucha gente hablaba de que ellos andaban juntos. Es lo único que te puedo decir", agregó.

Tras las fuertes acusaciones, Elías confirmó que siempre andaba junto a Paul, pero no negó que hayan tenido un romance. Además, le dijo a Renzo que en el Perú todos viven de la polémica y, por eso, dejó entrever que habrían planeado el ampay con Pamela López.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Pamela y Paul han mantenido absoluto silencio respecto a la nueva revelación. Mientras tanto, Pamela López le enviará una carta notarial a Renzo por afirmar que se besaron en una discoteca.

Renzo revela que besó a Pamela

Hace unos días, Renzo Spraggon explicó cómo conoció a Pamela López y qué sucedió durante la noche en cuestión. Según relató, ambos coincidieron en un evento social una semana antes de su encuentro en una discoteca, donde fueron presentados por la propia manager de López.

"Yo casi toda la noche estuve con Evelyn Vela, y una de las amigas de Pamela viene y nos presenta. Como a los 30 minutos me dice que vaya al box. No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso. Luego en el baño otra vez me saludó con pico", contó.

Es así que, las declaraciones de Renzo Spraggon encendieron la polémica en la farándula peruana, dejando abiertas las dudas sobre un posible romance entre Paul Michael y Elías Montalvo. Pamela López, por su parte, evalúa acciones legales mientras el público espera nuevas revelaciones.