Elías Montalvo advierte a Pamela López sobre Paul Michael: "Mientras seas mi amiga, duerme tranquila"

Paul Michael, actual novio de Pamela López, fue vinculado sentimentalmente con Elías Montalvo en el pasado y cuestionaron su amistad. Ahora, se reencontraron en un programo y el exchico reality mando advertencia contra la 'KittyPam'.

¿Le advierte a Pamela López?

Durante una conversación en el programa 'La noche Habla', Pamela López señaló que no tendría nada que temer luego de lo que pasó con Christian Cueva y estaría más segura con Paul Michael.

"Después de lo que me ha pasado ¿Tú crees que me pueda afectar otra cosa? Lo peor ya pasó gracias a Dios", dijo.

Entonces, Tilsa Lozano entra en la conversación consultando a Elías Montalvo si desistiría de tirarle 'maicito' a Paul . Ante eso, sorprendió al responder que mientras la 'KittyPam' sea su amiga, no tendría nada que temer.

"¿Tú le dirías a tu amiga Pamela que podría dormir en paz y que su marido no corre peligro? que no tirarías maicito nuevamente", le preguntó Tilsa, y Elías dijo: "Mientras sea mi amiga, que duerma tranquila (Está esperando que termine para tirar maicito entonces) A buen entendedor, pocas palabras".

¿Qué dijo Elías sobre Paul en el pasado?

Durante la conversación, Elías Montalvo explicó que ya no mantiene contacto con Paul Michael, señalando que la relación de amistad se detuvo cuando el joven ingresó a la Orquesta Candela. Sin embargo, sus comentarios fueron interpretados por muchos como una insinuación de que hubo algo más entre ellos.

"Paul es chévere, súper humilde. No lo veo hace tiempo. Ya no hablamos desde que entró a Orquesta Candela, no hemos hablado ni con Pamela ni con él, pero a veces las personas solo te escriben cuando necesitan algo o necesitan de ti", dijo al inicio.

Lo que más llamó la atención fue cuando le consultaron si Paul Michael pudo haberse incomodado por los rumores. Elías Montalvo respondió con una sonrisa:

"Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo, él sabe que hemos compartido muchísimas cosas juntos. (¿quizás ha sido porque te vincularon con él, que te dejara de hablar?) No creo, o quizás sí, ¿no? No sé, de repente le he causado inseguridades. Yo creo que si uno tiene su orientación bien puesta, bueno. Yo no creo que él sea el que se haya incomodado", dijo.

De esta manera, Elías Montalvo siempre ha insinuado un interés en Paul Michael, aunque ahora ha dejado en claro que mientras sea amigo de Pamela López, no le tiraría 'maicito' a su novio.