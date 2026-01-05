Nickol Sinchi sorprende con sus pasos en concierto de Son del Duke ¿La nueva 'Chica Rap'?

La artista Nickol Sinchi ingresó a Son del Duke hace menos de dos meses y viene causando sensación en las presentaciones. En uno de sus últimos conciertos, la joven cantante interpretó a la 'nueva chica rap' sorprendiendo con sus pasos de baile.

Nickol Sinchi la nueva Chica Rap

En las últimas presentaciones de Son del Duke, la joven Thamara Gómez ha estado ausente y se reveló que se tomaría un descanso por salud de 15 días. Por ello, Nickol Sinchi estaría ocupando el lugar de 'Chica Rap' y sorprendió al bailar con una botella de cerveza.

El video de la joven cantante se volvió viral en las redes sociales por su gran alegría y desenvolvimiento en el escenario. Muchos de sus seguidores la elogiaron como la mejor de las 'chicas rap' que ha tenido el grupo.

"Ni en Corazón serrano era así", "El animador sintió el terror", "Al fin, la Chica Rap que superó a Cielo", "Se le ve feliz en Son del Duke", "Nickol me alegra que este también feliz y le salió muy bien chica rap", "Bella y divertida, la que puede y es feliz", "Superó a todas las chicas rap, buena Nickol", expresaron algunos.

Sobre su ingreso a Son del Duke

Tras su presentación el 15 de diciembre en 'La Chola Chabuca', emitieron una nota especial que resumía toda su historia musical, desde que empezó a los 12 años, pasando por su exitoso paso por Corazón Serrano, hasta su etapa como solista. Ella observó atenta cada imagen de su pasado.

Nickol reconoció con nostalgia: "La verdad mucha emoción, mucha nostalgia, porque ese es un pequeño resumen de todo lo que he luchado al igual que mis compañeras". También recordó cuando hizo casting junto a Estrella pero no quedó en ese primer intento, y cómo años después ambas coincidieron en la música.

En la entrevista, la Chola Chabuca le preguntó directamente por los rumores que señalan a Thamara Gómez como la responsable de la salida de algunos integrantes de Son del Duke. Nickol no dudó en defenderla y afirmó que quienes conocen a Thamara en lo personal saben perfectamente la calidad de persona que es, más allá de lo artístico.

De esta manera, Nickol Sinchi se encuentra feliz trabajando con Son del Duke y hace poco sorprendió a todo el público al convertirse en la 'nueva chica rap' divirtiendo a todos y volviéndose vial en las redes sociales.