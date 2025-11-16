Thamara Gómez se quiebra por su familia y aclara polémica por la 'Chica Rap': "Soy profesional"

Thamara Gómez sorprendió a todos al quebrarse en vivo en "Esta noche" al hablar de su familia y la salud de su mamá. Además, aclaró la polémica por la 'Chica Rap' y confirmó que está soltera, dejando en claro que sigue enfocada en su carrera y en su hogar.

Thamara rompe en llanto por su mamá y su familia

Durante su visita al programa de la Chola Chabuca "Esta noche", Thamara Gómez se emocionó al ver un video enviado por sus abuelos y su mamá. La cantante no pudo contener las lágrimas porque su mamá está delicada de salud, y explicó que todo lo que hace es por ella y por su familia. También aclaró que su relación terminó hace meses en buenos términos.

Thamara confirmó su ruptura cuando la Chola le preguntó sobre su expareja. La cantante respondió que terminó su relación con Álvaro Aurora hace meses.

"No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", dijo. Luego, la conductora insistió y le recordó que no era la primera vez que se separaban. Thamara fue directa: "No, ya cada quien está enfocado en sus cosas y siempre deseando lo mejor".

El momento más fuerte llegó cuando tocaron el tema de su familia. La Chola le dijo que su voz le recordaba a grandes artistas, a lo que ella, llorando, explicó.

"Cuando tocan el tema de mi familia y más ahora que mi mamita se encuentra delicada de salud y bueno todo esto es por ella".

Después de eso, proyectaron un video donde su mamá le dejó un mensaje que la quebró por completo. Su mamá dio un mensaje entre lágrimas.

"Hola hija de mi corazón... gracias por todo el apoyo que me estás dando... sigue adelante... te amo mucho mamita", señaló la mamá de la cantante.

La Chola, también conmovida, reconoció su esfuerzo como artista y como hija. Thamara respondió muy sincera.

"Desde muy niña he trabajado en esto y todo es por ellos por darle lo mejor que no les falte nada", expresó Thamara.

Thamara responde a la polémica por la 'Chica Rap'

Después de la emoción familiar, llegó la pregunta directa si considera que la 'Chica Rap' podría traerle problemas. Thamara aclaró que no inventó el paso, pero que lo hace porque es parte de su trabajo.

Sin rodeos, afirmó: "La 'Chica Rap' lo inventó Son del Duke, la marca obviamente, pero la primera que lo hizo fue Cielito y ahora los jefes me han dicho hazlo tú y yo lo tengo que hacer porque soy profesional".

Con esa frase, dejó en claro que cumple con lo que la agrupación le pide y que no está metida en pleitos ni en polémicas ajenas. La cantante cerró el bloque interpretando "Díganle", dejando a todos con una gran impresión.

En conclusión, Thamara Gómez mostró su lado más humano, habló desde el corazón y dejó claro que su familia es su motor. Confirmó que está soltera, enfocada en su música y que seguirá dando lo mejor en el escenario. Entre lágrimas, fuerza y profesionalismo en la polémica por la 'Chica Rap', la joven artista reafirmó por qué sigue siendo una de las voces más queridas de la cumbia peruana.