Edwin Guerrero de Corazón Serrano responde tras ser visto con su ex Ana Lucía: "No hablen tonterías"

Hace unos días, se viralizó un vídeo del dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, junto a su expareja Ana Lucía Urbina. Esto llamo mucho la atención de sus seguidores, quienes preguntaron si regresaron y esto respondió el director del grupo de cumbia.

Edwin Guerrero sobre ser captado con Ana Lucía Urbina

Como se recuerda, la cantante Ana Lucía Urbina mantuvo una relación romántica con el director musical Edwin Guerrero, uno de los dueños de Corazón Serrano. Aunque todo terminó hace varios años atrás, se reveló que ambos regresaron por un corto tiempo en el 2024, pero finalizó cuando perdieron a su bebé.

Ahora, hace unos días ambos fueron captados juntos bien vestidos acompañados de otras personas. Los seguidores creían que la pareja habría retomado su relación romántica, pero el hermano de Yrma Guerrero salió a responder por medio de una transmisión en sus redes sociales.

"No hablen tonterías. Ese día nosotros tuvimos un compartir navideño con los músicos y varias personas en grupo hemos salido. Hemos salido también juntos, pero la gente al toque vincula. Déjenla tranquila a la muchacha. Nos llevamos muy bien. Somos amigos", expresó el artista sobre su expareja.

Sobre su relación amorosa

Cuando Edwin Guerrero inicia una relación sentimental con una de las cantantes del grupo, se volvió muy comentado entre sus seguidores. Si bien, Ana Lucía Urbina y el fundador de Corazón Serrano terminaron hace cuatro años, afirmaron que llegaron a terminar en buenos términos.

Ambos comentaron que quedaron como amigos y compañeros de trabajo, por ello la cantante seguía trabajando en el grupo de cumbia. Desde entonces, más de una ocasión los seguidores notan cada detalle que ocurre entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina. Al parecer, no estaban muy equivocados los fans porque sí habrían retomado su relación este 2024, pero ahora habrían vuelto a separarse.

Desde entonces, la cantante de cumbia ha decidido mantenerse soltera desde hace mucho tiempo y hace unos meses se realizó una cirugía estética renovando su figura por completo. Por su parte, el director musical ha sido vinculado con otras cantantes e influencers, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente.

De esta manera, Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina fueron captados juntos hace unos días reavivando rumores de reconciliación. Aunque ahora, el dueño de Corazón Serrano dejó en claro que solo iban juntos a un evento musical donde fueron invitados acompañados de más personas, desvinculándose por completo de la cantante de cumbia como pareja.