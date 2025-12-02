RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿De amigas a enemigas?

Handa revela supuesto altercado con Flavia Laos en fiesta: "Me insultó delante de personas"

Handa sorprendió al revelar que discutió con Flavia Laos en una fiesta de influencers y que la situación casi se salió de control.

Handa revela fuerte enfrentamiento con Flavia Laos en una fiesta.
Handa revela fuerte enfrentamiento con Flavia Laos en una fiesta. (Composición Karibeña)
02/12/2025

Lo que parecía una amistad sólida entre Handa y Flavia Laos terminó con un verdadero escándalo. La cantante e influencer Handa sorprendió al contar en sus redes sociales que tuvo una fuerte discusión con Flavia durante una fiesta, donde, según dice, la rubia la habría insultado delante de varias personas.

Handa revela fuerte cruce con Flavia Laos

Handa reveló en una transmisión en vivo que tuvo un fuerte altercado con Flavia Laos durante una fiesta con otros influencers. Detalló que el altercado se dio cuando ella quiso conversar con Flavia para aclarar un malentendido. Sin embargo, asegura que todo se salió de control.

"Yo salí, me fui con unos influencers, entre ellos estaba Flavia. Lo que les voy a contar es muy fuerte... Cuando estamos saliendo, veo que ella va al baño y, como es mi amiga, o bueno, era mi amiga, voy hacia el baño para conversar y preguntarle por qué su forma de intrigarme de esa manera", relató Handa.

Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis, enfermedad incurable que sufre: "Ha sido un reto"
Lee también

Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis, enfermedad incurable que sufre: "Ha sido un reto"

Según la cantante, Flavia reaccionó de forma agresiva y la acusó de haber hablado mal de ella. Handa afirmó que la actitud de la actriz fue muy vergonzosa, ya que la trató mal frente a todos los asistentes de la fiesta.

"En ese momento me empezó a decir que yo era hipócrita y que había hablado mal de ella. Hizo un show y una pelea gigante llena de insultos hacia mí, que yo no entendía", explicó.

@bot_clipero HANDA y FLAVIA porque se pelearon? Parte 1 🔥😱🔥@handa.music1 #handa #flavialaos #carlitostv #milenka #chisme #viral ♬ sonido original - Bot Clipero 🦊💚

¿Se saludaron? Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en la revelación de sexo del bebé de Mafer Parodi
Lee también

¿Se saludaron? Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en la revelación de sexo del bebé de Mafer Parodi

Durante su transmisión, Handa también señaló que Flavia no se comportaba como de costumbre. La artista insinuó que la expareja de Patricio Parodi estaba fuera de sí.

"Para esto, Flavia, yo no sé cómo estaba, pero no estaba en tierra, o sea, no la veía conectada con la realidad. La veía rara, rarísima... Ella me dijo: '¿Handa, tú desde cuándo eres mejor amiga de Carlitos?' y yo le digo: 'Flavia, no somos mejores amigos'. Y me dijo: 'Ujum, salud por eso'. Nunca en mi vida la había visto así, me decepcionó también. No sé en qué estaba esa flaca", contó.

El problema, según Handa, habría empezado porque Flavia se habría sentido incómoda por su cercanía con el creador de contenido Carlitos TV. Esto habría desatado tensión y molestia hacia ella.

Handa cuenta que casi se pelean

Pero eso no fue todo. Handa aseguró que Flavia la quiso echar de la fiesta a gritos. Señaló que la discusión casi termina en golpes.

"Ella sale y me dice: '¿Tú qué haces acá? ¡Lárgate!', y me empieza a botar horrible. Yo le dije: 'Yo no estoy acá por ti, a mí me han invitado aparte'. Me empezó a insultar delante de estas personas, horrible, y yo obviamente casi, casi, casi le doy. Si no me agarraban, yo le daba, porque no voy a permitir que me hablen así", reveló indignada.

La artista comentó que grabó parte del altercado y que tiene pruebas de lo sucedido. Además, dijo que no entiende por qué la actriz actuó de esa forma.

@bot_clipero HANDA y FLAVIA porque se pelearon? Parte 2 🔥😱🔥@handa.music1 #handa #flavialaos #carlitostv #milenka #chisme #viral ♬ sonido original - Bot Clipero 🦊💚

"No sé si quería ponerme en contra de Mile o de la gente que estaba ahí. No entiendo qué quiso lograr", añadió.

En conclusión, Handa reveló que su amistad con Flavia Laos llegó a su fin tras una fuerte pelea en una fiesta, donde asegura haber sido insultada públicamente. La cantante se mostró decepcionada por la actitud de la actriz y dejó entrever que tiene pruebas del altercado. Mientras tanto, Flavia aún no se pronuncia sobre el tema, pero todo indica que la relación entre ambas quedó completamente rota.

Temas relacionados altercado discusión flavia laos Handa insultos karibeña pelea

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

últimas noticias
Karibeña