Handa revela supuesto altercado con Flavia Laos en fiesta: "Me insultó delante de personas"

Lo que parecía una amistad sólida entre Handa y Flavia Laos terminó con un verdadero escándalo. La cantante e influencer Handa sorprendió al contar en sus redes sociales que tuvo una fuerte discusión con Flavia durante una fiesta, donde, según dice, la rubia la habría insultado delante de varias personas.

Handa revela fuerte cruce con Flavia Laos

Handa reveló en una transmisión en vivo que tuvo un fuerte altercado con Flavia Laos durante una fiesta con otros influencers. Detalló que el altercado se dio cuando ella quiso conversar con Flavia para aclarar un malentendido. Sin embargo, asegura que todo se salió de control.

"Yo salí, me fui con unos influencers, entre ellos estaba Flavia. Lo que les voy a contar es muy fuerte... Cuando estamos saliendo, veo que ella va al baño y, como es mi amiga, o bueno, era mi amiga, voy hacia el baño para conversar y preguntarle por qué su forma de intrigarme de esa manera", relató Handa.

Según la cantante, Flavia reaccionó de forma agresiva y la acusó de haber hablado mal de ella. Handa afirmó que la actitud de la actriz fue muy vergonzosa, ya que la trató mal frente a todos los asistentes de la fiesta.

"En ese momento me empezó a decir que yo era hipócrita y que había hablado mal de ella. Hizo un show y una pelea gigante llena de insultos hacia mí, que yo no entendía", explicó.

Durante su transmisión, Handa también señaló que Flavia no se comportaba como de costumbre. La artista insinuó que la expareja de Patricio Parodi estaba fuera de sí.

"Para esto, Flavia, yo no sé cómo estaba, pero no estaba en tierra, o sea, no la veía conectada con la realidad. La veía rara, rarísima... Ella me dijo: '¿Handa, tú desde cuándo eres mejor amiga de Carlitos?' y yo le digo: 'Flavia, no somos mejores amigos'. Y me dijo: 'Ujum, salud por eso'. Nunca en mi vida la había visto así, me decepcionó también. No sé en qué estaba esa flaca", contó.

El problema, según Handa, habría empezado porque Flavia se habría sentido incómoda por su cercanía con el creador de contenido Carlitos TV. Esto habría desatado tensión y molestia hacia ella.

Handa cuenta que casi se pelean

Pero eso no fue todo. Handa aseguró que Flavia la quiso echar de la fiesta a gritos. Señaló que la discusión casi termina en golpes.

"Ella sale y me dice: '¿Tú qué haces acá? ¡Lárgate!', y me empieza a botar horrible. Yo le dije: 'Yo no estoy acá por ti, a mí me han invitado aparte'. Me empezó a insultar delante de estas personas, horrible, y yo obviamente casi, casi, casi le doy. Si no me agarraban, yo le daba, porque no voy a permitir que me hablen así", reveló indignada.

La artista comentó que grabó parte del altercado y que tiene pruebas de lo sucedido. Además, dijo que no entiende por qué la actriz actuó de esa forma.

"No sé si quería ponerme en contra de Mile o de la gente que estaba ahí. No entiendo qué quiso lograr", añadió.

En conclusión, Handa reveló que su amistad con Flavia Laos llegó a su fin tras una fuerte pelea en una fiesta, donde asegura haber sido insultada públicamente. La cantante se mostró decepcionada por la actitud de la actriz y dejó entrever que tiene pruebas del altercado. Mientras tanto, Flavia aún no se pronuncia sobre el tema, pero todo indica que la relación entre ambas quedó completamente rota.