¿Se saludaron? Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en la revelación de sexo del bebé de Mafer Parodi

La familia Parodi vivió un momento especial durante el fin de semana con la revelación del sexo del primer bebé de Mafer Parodi y su esposo, Alfredo Zanatti. El evento, realizado en la casa familiar, reunió a seres queridos e influencers, pero lo que más llamó la atención fue el inesperado reencuentro entre Flavia Laos y Patricio Parodi, quienes coincidieron tras varios meses de estar distanciados.

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en la fiesta de revelación

A través de su cuenta de Instagram, Mafer Parodi compartió imágenes y videos de lo que fue uno de los momentos más especiales de su vida. La influencer mostró la decoración, las dinámicas previas y la reacción de sus invitados, entre los que destacó Flavia Laos, gran amiga suya y ex de su hermano, Patricio Parodi.

En un video compartido en redes, Flavia aparece participando de una dinámica donde los asistentes debían adivinar el sexo del bebé.

"Yo creo que va a ser niño, aunque he venido de rosado", expresó la actriz con una sonrisa, mientras los presentes celebraban las predicciones. Por su parte, Patricio Parodi también participó en el juego familiar y fue grabado mientras daba su pronóstico. "Yo, que soy el hermano de la madre, digo que va a ser hombrecito", dijo el popular "Pato".

El momento generó comentarios en todas las plataformas, pues fue la primera vez que ambos coincidieron públicamente tras las indirectas que, según algunos usuarios, Flavia habría lanzado en un reciente podcast junto a Shirley Arica. Pese a ello, todo transcurrió en un ambiente ameno y familiar.

Mafer Parodi revela el sexo de su bebé

El momento más esperado llegó cuando Mafer y Alfredo se ubicaron frente a una enorme torta decorada especialmente para la ocasión. Al realizar el corte, una nube de humo celeste se elevó en el aire, confirmando que la pareja espera un niño.

Entre gritos, aplausos y abrazos, los futuros padres celebraron la noticia junto a sus seres queridos. En los videos difundidos en redes sociales, se puede ver a Mafer emocionada mientras abraza a su esposo y le dedica un tierno beso.

"Te amamos", escribió la hermana de Patricio Parodi en la descripción del clip, donde también agradeció a los asistentes por acompañarlos en este momento tan especial.

Familiares como Ike Parodi, amigos cercanos y varias figuras del medio local felicitaron a la pareja en redes sociales, destacando la unión y alegría que se vivió en la reunión. Antes del anuncio, muchos invitados habían apostado por que sería una niña, lo que aumentó aún más la sorpresa al ver el humo azul.

En conclusión, la fiesta, cargada de detalles y momentos especiales, marcó una nueva etapa en la vida de Mafer Parodi, quien atraviesa una de sus etapas más felices junto a su esposo y su familia. Además del gesto simbólico del Gender Reveal, la reunión mostró la unión de la familia Parodi y la madurez con la que Flavia y Patricio manejaron su reencuentro.