¿A lo Isabella Ladera? Onelia Molina sorprende con inesperada confesión: "No va a salir ningún video mío"

En medio del revuelo que desató la difusión del polémico video de Isabella Ladera y Beéle, Onelia Molina se robó la atención con una revelación inesperada. La pareja de Mario Irivarren confesó en el pódcast 'Doble Sentido' que en algún momento se grabó en la privacidad de pareja con su celular.

Onelia Molina revela que se grabó con su pareja

En la conversación que sostuvo con Patricio Parodi y Roxana Molina, Onelia fue directa al revelar que sí se había grabado en la privacidad de pareja con su celular. Sin embargo, explicó que nunca permitió que ese tipo de contenido permaneciera en su dispositivo.

"Yo también me he grabado desde mi celular, luego los vemos y borrado", confesó. Acto seguido, dejó en claro que se siente tranquila porque está convencida de que ningún material suyo podría filtrarse. "No. Eso sí tengo la certeza de que no va a salir ningún video mío", recalcó.

Ante sus palabras, Patricio Parodi intervino para advertirle que, incluso si se borran los videos, existe el riesgo de que puedan ser recuperados por expertos en tecnología.

"Dicen que igual lo borres, siempre hay registro", señaló el popular 'Pato', dejando abierta la reflexión sobre los peligros del almacenamiento digital.

El comentario de Onelia generó diversas reacciones en redes sociales, pues muchos la tildaron de imprudente por ventilar un detalle tan privado justo cuando la industria del entretenimiento discute las consecuencias de la filtración de videos.

Confesión sobre la relación de Mario Irivarren y su madre

La pareja de Irivarren no solo acaparó titulares por su confesión. Durante una visita al programa Good Time, que conduce el chico reality, Onelia Molina también contó una anécdota sobre la relación de Mario con su madre, Marcela León, lo que causó sorpresa en el set.

"Las primeras veces decía: 'Okay, de repente va cuando yo no lo veo, cuando me voy al baño, cuando me baño', pero de ahí veía que no saludaba a su mamá y le decía: 'Amor, ¿por qué no saludas a tu mamá?' (...) Entonces siento que ahora sí lo hace", relató la odontóloga, generando comentarios inmediatos.

Pese a la observación, Onelia aclaró que mantiene una excelente relación con la madre de Mario, incluso en los periodos en que la pareja estuvo separada, lo que ha fortalecido la confianza entre ambas. Ante la revelación, el popular 'Chupete' no dudó en responder y defender su vínculo con su progenitora.

"Siempre voy y saludo a mi mamá. No me difames tampoco. Tú no te percatarás, pero yo todas las noches que llego a mi casa, lo primero que hago es ir, voy al cuarto de mi mamá, le abro la puerta. 'Hola, mami, ¿cómo estás?'", aseguró Irivarren.

En conclusión, Onelia Molina han generado comentarios en redes sociales, tanto por su revelación sobre grabaciones íntimas como por la anécdota sobre la relación de Mario con su madre. Mientras la controversia entre Isabella Ladera y Beéle continúa, la odontóloga dejó claro que prefiere tomar precauciones para no protagonizar un escándalo mediático similar.