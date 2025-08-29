Onelia Molina anuncia supuesto ampay de Mario Irivarren con bailarina: "Ahí no es"

Onelia Molina debutó como conductora invitada en el programa "América Hoy" y su primera aparición no pasó desapercibida. La modelo fue sometida a un reto en vivo: anunciar un supuesto ampay de su pareja Mario Irivarren.

Ponen a prueba a Onelia con supuesto ampay de Mario Irivarren

Onelia Molina, integrante de "Esto es Guerra", tuvo su primera experiencia como conductora en el programa "América Hoy" y se robó todas las miradas. La modelo no solo fue recibida con cariño por Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila, sino que también fue puesta a prueba en un reto donde tuvo que anunciar un falso ampay de su pareja, Mario Irivarren.

Janet Barboza la animó a darlo con fuerza: "Onelia, piénsalo bien. Aquí viene un curso de locución, impostación, entonación. Tienes que vender la primicia y enganchar al público", comentó la popular "Rulitos".

Una prueba de fuego inesperada. Durante la transmisión en vivo, la producción lanzó en pantalla un titular falso: ¡ESCÁNDALO! Mario Irivarren fue captado con bailarina en su auto, que no es Onelia Molina. La idea era probar cómo la chica reality se desenvolvía frente a una noticia de impacto. Un poco nerviosa, se animó a soltar la supuesta primicia.

@ameg_pe 29.08.25 | Onelia Molina anuncia supuesto ampay de Mario Irivarren con bailarina. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Noticia de último minuto. Escándalo en Hollywood. Mario Uribe, bailarina de dudosa procedencia, definitivamente, que no es Onelia Molina. ¿Qué opinará Onelia Molina de esta noticia? Yo creo que no le va a gustar. Adelante", lanzó, dejando al público y a sus compañeros entre risas.

Segundo intento de Onelia Molina en vivo

La reacción fue inmediata. Edson Dávila, más conocido como Giselo, celebró su actitud. Por su parte, Valeria Piazza se mostró encantada. Pero Janet, siempre crítica, aprovechó para darle un consejo:

"¡Oh, perfecto!", dijo Edson. "¡Me encanta! Aunque le metió lo de 'dudosa procedencia', eso estuvo genial", comentó Valeria. "Cuando dices 'escándalo', es con más fuerza. Luego bajas un poquito. Pero muy bien", señaló Janet, destacando su desenvolvimiento.

Onelia, ya más suelta, continuó el juego y le metió más picante a su "venta" de la noticia. Su narración y desenvolvimiento sorprendieron.

"Me muero, chicas, no saben. Yo creo que a la novia de Mario Irivarren le deben estar temblando las piernas ahora. ¿Por qué? ¡Un escándalo, señora Janet! ¡Un escándalo! Se vio a Mario Irivarren con una bailarina de dudosa procedencia. ¿Dónde estaba Onelia? Seguro se fue a dormir, a entrenar. Porque vamos a lanzar las imágenes. Ayer lo vieron con esta señorita y de manera muy cariñosa", bromeó.

Finalmente, ella misma cerró con broche de oro su anuncio. Aunque Edson trató de molestarla mencionando "una boda" por la polémica que tuvo. Onelia continuó en su papel de conductora.

"Onelia, acábale, ahí no es hermana", soltó la pareja de Mario Irivarren, causando más carcajadas en el set y halagos: "¡Bravísimo! Lo ha hecho increíble", dijo Janet. "Diosa. Tiene talento y correa", agregó Giselo, mientras Valeria resaltó: "Muy bien, Onelia. Este es tu casting en vivo para quedarte como conductora. Le metes chispa y cizaña con gracia".

En conclusión, con este debut, Onelia Molina dejó claro que tiene carisma, simpatía y la chispa necesaria para la conducción. Aunque todo fue parte de una broma con un supuesto ampay de Mario Irivarren, la modelo demostró que puede desenvolverse con soltura y hasta sacarle provecho al humor.