Janet Barboza y Edson Dávila reaparecen en 'América Hoy' tras escándalo de Gisela: ¿Qué pasó ayer?"

Janet Barboza y Edson Dávila sorprendieron al reaparecer esta mañana frente a la conducción de América Hoy, luego del escándalo que se desató ayer entre Gisela Valcárcel y América TV. Los conductores se mostraron felices de estar en el programa y prometieron contar toda la verdad.

América Hoy vuelve al aire tras escándalo

Janet fue la primera en aparecer en el set y lo hizo de una manera poco usual, ya que salió del camerino con paso firme y se posicionó frente a la cámara para dar la bienvenida al programa con un tono serio y desafiante.

"Esto es América Hoy, el magazine líder de las mañanas. Somos un programa absolutamente exitoso, gracias a un canal exitoso que hace posible que hoy en día lidere toda la programación nacional", dijo.

Además, resaltó el gran equipo que trabaja detrás de América Hoy, y enseguida le dio el pase a Edson Dávila. El popular 'Giselo' también hizo su aparición, pero de forma más animada, y agradeció el cariño del público por el respaldo que recibieron tras el escándalo con Gisela Valcárcel.

"Aquí estoy bien plantado. Estoy un poco nervioso, los nervios me invaden, pero igual estoy con la alegría de siempre. (...) América Hoy no somos solo Ethel, Janet, Valeria y yo, somos todo un equipo de trabajo, y creo que nadie debería quedarse sin un trabajo", agregó.

Finalmente, lamentaron que muchas personas se hayan alegrado porque América Hoy fue levantado del aire en la mañana de ayer, recordando que detrás de cámaras hay un equipo enorme de producción, conformado por directores, camarógrafos, reporteros y más personal que depende de sus fuentes de trabajo.

La denuncia de Gisela

La mañana de ayer, Gisela Valcárcel sorprendió al aparecer en una transmisión en vivo en redes sociales y denunció que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América TV, por lo que tomó la decisión de levantar inmediatamente del aire el programa que produce su empresa, GV Producciones, América Hoy.

Gisela contó que su productor la llamó para explicarle que un alto mando del canal había dado la orden expresa de que no podía ingresar, debido a que hace unos días anunció el lanzamiento de un programa digital que saldría en las mañanas y que consideran competencia directa de América TV.

"Yo no pensé que un programa digital iba a levantar tanto polvo. Ahora América Televisión ha dicho que me he convertido en su competencia digital", dijo indignada en sus redes sociales.

Sin embargo, parece que la tormenta ha pasado y Gisela habría llegado a un buen acuerdo con América TV, ya que el programa América Hoy salió el aire con completa normalidad y Edson Dávila, Janet Barboza y Valeria Piazza se mostraron más firmes que nunca.