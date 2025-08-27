¿"América Hoy" seguirá en América Televisión tras polémica? Esto fue lo que dijo Gisela Valcárcel

La polémica está servida. Gisela Valcárcel se pronunció tras el impase que vivió en América Televisión y lanzó duras acusaciones contra la gerencia del canal. La conductora aseguró que lo ocurrido es un reflejo del "machismo que existe en el país" y hasta dejó en suspenso el futuro del programa "América Hoy".

Gisela Valcárcel arremete contra América Televisión

La polémica sigue encendida. Gisela Valcárcel habló fuerte tras el escándalo que protagonizó en los estudios de América Televisión. En diálogo con la prensa y para las cámaras de "Ponte en la cola", la conductora relató lo vivido y dejó varias frases que dieron de qué hablar. La popular 'Señito' no dudó en calificar lo ocurrido como un reflejo del machismo que existe en el país.

"A ver, no puedo decirles más porque ustedes saben lo que ha sucedido, ya lo conté en el vivo que hice. Estoy muy agradecida por las muestras de apoyo tanto de gente de dentro de América Televisión como de gente que quizá no me conoce, pero que sabe lo que ha sucedido hoy. Eso habla más del machismo que hay en nuestro país que de mí", dijo con firmeza.

Gisela señaló directamente a Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, como el responsable de la decisión que la dejó fuera. Destacó que está analizando qué decisión que tomará tras la polémica.

"Un hombre como Fernando Muñiz manda a los demás a decir que Gisela no puede entrar. Eso habla mucho más de otras cosas que, por supuesto, voy a contarles, pero denme el tiempo porque ahora estamos viendo qué es lo que sigue", agregó.

Le prohibieron ingresar. La 'Señito' dejó en claro que lo sucedido no fue un simple error puntual, sino parte de un trasfondo más grande dentro del canal. Y continuó arremetiendo contra Fernando Muñiz.

"Esto no es un hecho aislado. A mí, estando en América Televisión, se me dijo que no podía ingresar. Pregunté por qué y no sabían. Vi a la gente nerviosa, a amigos míos asustados. Y la verdad, esto tiene que ver con el directorio de América Televisión, porque ellos eligieron a Fernando Muñiz. El CEO recibió ayer a un hombre, pero hoy prohibió mi ingreso. ¿Miedo a qué tenía? ¿Qué cosa no podíamos conversar?", cuestionó.

Sus proyectos también se vieron golpeados. La rubia contó que, tras el incidente, varios de sus compromisos fueron cancelados, dejando entrever que América Televisión habría influido en medios aliados.

"Ahora mismo, por ejemplo, yo tenía unas fotos que salían en Somos este sábado y no van a salir. Si ven la web del Trome, no ha publicado nada y no va a salir. Yo sé que son muy grandes, pero también sé que hace tiempo dejé la televisión. Muchas gracias por estar ahora", expresó con un tono entre agradecido y molesto.

Cabe señalar que en las horas siguientes, América Televisión difundió un comunicado oficial donde aseguró que Gisela sí ingresó al canal, aunque no participó en "América Hoy". La conductora, por su parte, también lanzó un pronunciamiento explicando que lo ocurrido fue un veto al programa, no a ingresar al canal. Además, Magaly Medina presentó imágenes que muestran a la 'Señito' entrando a las instalaciones.

¿"América Hoy" seguirá en América Televisión?

Una de las preguntas inevitables fue sobre el futuro del programa matutino. Cuando los reporteros le consultaron si el programa podría mudarse a otra señal, su respuesta sorprendió a todos.

"¿Es verdad que tu programa iría Panamericana?", preguntó un periodista. "¿Cuál, América Hoy?", consultó Gisela. "Sí", le contestaron. "Todavía no lo sé", dijo, dejando abierta la posibilidad de que el espacio televisivo cambie de canal.

En conclusión, Gisela Valcárcel dejó en claro que su relación con América Televisión atraviesa su momento más crítico. Mientras tanto, los televidentes esperan conocer si "América Hoy" continuará en el mismo canal o si dará el salto a otra casa televisiva. Lo cierto es que, como la misma Gisela dijo, la historia todavía no ha terminado.