César Vega admite errores y pide perdón a Suheyn Cipriani y su familia: "De corazón"

El salsero César Vega se sinceró en una entrevista con "Día D", donde habló sin filtros sobre los momentos más oscuros de su vida, marcados por el alcohol, la violencia y la relación con Suheyn Cipriani, madre de su hija. Aprovechó la ocasión para disculparse con ella y su familia, así como para admitir los errores que había cometido.

César Vega dice estar arrepentido y pide perdón a Suheyn Cipriani

El cantante de salsa César Vega sorprendió con una confesión desgarradora en una entrevista con "Día D". El salsero reconoció sus errores, habló de su lucha con el alcohol y pidió perdón públicamente a Suheyn Cipriani, madre de su hija, y a toda su familia.

"Yo soy César Vega, soy cantante, soy papá y soy alcohólico", dijo con la voz entrecortada al inicio de la conversación.

Su dura batalla con el alcohol. El artista contó que el consumo de alcohol lo llevó a perder el control en varias ocasiones, hasta el punto de no recordar lo que hacía. Vega confesó que esa adicción no solo lo dañó a él, sino también a quienes lo rodeaban.

"Muchas veces no recordaba lo que hacía antes. Yo antes de beber, hasta oraba para que nada grave ocurriera, pero no siempre lo lograba", relató. "Yo enfermé a mi entorno y soy consciente de eso. La angustia era diaria: no saber si César iba a llegar sano o mareado", reconoció.

Un mea culpa en televisión nacional. César Vega aprovechó las cámaras de "Día D" para pedir perdón públicamente a Suheyn Cipriani y a su familia.

"Quiero empezar a decir que estoy arrepentido. Quiero pedirle perdón a Suheyn de corazón, a su papá también, a toda su familia y a todos los que se han visto afectados por mis malos actos", declaró.

Finalmente, contó lo más doloroso: despertar sin saber lo que había hecho la noche anterior. Admitió que tenía conversaciones con Suheyn y allí le consultaba qué había hecho.

César Vega admite que le pidió a Suheyn que no tuviera su bebé

Uno de los momentos más duros fue cuando César Vega admitió que le pidió a Suheyn Cipriani que abortara.

"Sí, sí se lo pedí", aceptó con pesar, explicando que se sentía incapaz de ser un buen padre. "Mi ilusión era tener una familia, pero luego decía: no soy capaz. Y luego sí. Y luego no. Era eso lo que pasaba", confesó sobre la confusión que lo acompañaba.

Golpes y miedo en el hogar. En la entrevista también aceptó que, en medio de discusiones, llegó a agredir a Suheyn mientras ella estaba embarazada. Asimismo, contó que rompía objetos de la casa cuando estaba bajo los efectos del alcohol. El propio cantante admitió que hubo episodios de violencia física y psicológica.

"En ese forcejeo yo me torné violento y pude golpearle la barriga, eso sí es cierto. Pero de llegar a patearle la barriga, no", dijo. "Sí, yo rompía las cosas. Puertas, vasos... aproximadamente 12 puertas, aunque quizás fueron menos", recordó. "Creo que hubo pocas ocasiones de violencia física, pero la psicológica tiene el mismo peso. Yo la ofendía mucho".

César Vega reconoció públicamente sus errores y pidió perdón a Suheyn Cipriani y su familia. El salsero aseguró estar arrepentido y dispuesto a seguir adelante, con la esperanza de que el tiempo y sus acciones le permitan recuperar la confianza y, sobre todo, ser un mejor padre y artista.