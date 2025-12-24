Jefferson Farfán entrega canastas navideñas a 'La Manada' y las redes lo critican: "¿Y los iPhone?"

Una gran expectativa se generó en redes por el regalo navideño que Jefferson Farfán daría a "La Manada", tras los lujosos obsequios de otras figuras del espectáculo. Sin embargo, el interés se desinfló cuando los conductores del podcast revelaron el presente, lo que desató críticas en redes sociales.

Revelan el verdadero contenido de la 'canasta galáctica'

Pese a su imagen ligada al lujo, los viajes y las excentricidades, Jefferson Farfán quedó en el centro del debate luego de que uno de los streamers de "La Manada" mostrara públicamente el obsequio navideño que recibieron. La esperada "canasta galáctica", nombre con el que se había bautizado informalmente al regalo, terminó siendo mucho más sencilla de lo que los usuarios imaginaban.

A pocos días de la Navidad, el influencer Gerardo Pe utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el presente entregado por el exgoleador de la selección peruana. Con un tono irónico, acompañó la imagen con una frase breve que no pasó desapercibida:

"Por fin, una canastita". Según se pudo ver, el obsequio consistió en una botella de vino, galletas navideñas y algunos productos básicos, todo envuelto en papel celofán. El mismo detalle llegó también a otros integrantes del equipo, como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Aunque no se trató de electrodomésticos ni artículos tecnológicos de alta gama, el regalo incluyó una tarjeta firmada por Jefferson Farfán, en la que agradeció el trabajo de sus colaboradores y destacó el vínculo que mantienen como equipo.

"Muchas gracias por confiar en nosotros. Son un equipo increíble, delicado, talentoso y con mucho coraje para intentar nuevas aventuras. Que pases felices fiestas y nos vemos el año que viene para seguir poniéndola en el satélite", se leía en el mensaje.

Si bien los conductores agradecieron el gesto y evitaron críticas directas, la reacción del público fue muy distinta. En cuestión de horas, el tema se viralizó y el contraste con los recientes regalos de otras figuras mediáticas encendió el debate.

Las redes no perdonan y comparan el gesto de Farfán

La respuesta en redes sociales no tardó en llegar y estuvo marcada, en su mayoría, por comentarios negativos. Usuarios cuestionaron que un empresario con la solvencia económica y la exposición mediática de Jefferson Farfán optara por un obsequio considerado "básico", sobre todo en comparación con los regalos que otros creadores de contenido entregaron a sus equipos.

"Muy pobre esa canasta", "¿Y los iPhone?", "¿Dónde está la canasta galáctica?", "Al menos recibieron algo" fueron algunas de las frases que circularon en plataformas como Instagram y TikTok. Las comparaciones con Jorge Luna y Alejandra Baigorria resultaron inevitables, ya que ambos fueron elogiados por priorizar regalos costosos como electrodomésticos y celulares de última generación.

Para muchos internautas, el episodio puso en duda la imagen de Farfán como líder en sus proyectos digitales, al considerar que el gesto no estuvo a la altura del aporte de sus colaboradores. Otros, en cambio, lo defendieron y recordaron que el regalo no es una obligación, sino un detalle voluntario.

El regalo navideño de Jefferson Farfán a "La Manada" desató un debate en redes, con opiniones divididas entre quienes valoraron el gesto y quienes cuestionaron la expectativa creada. Una vez más, las plataformas digitales amplificaron el hecho y demostraron que incluso una canasta navideña puede convertirse en noticia.