Jefferson Farfán sorprende al compartir en redes acción solidaria por Navidad: "Pudimos llevar alegría"

Jefferson Farfán, volvió a acaparar la atención mediática, aunque esta vez por gestos de solidaridad y cariño familiar, alejándose de polémicas con Xiomy Kanashiro, Melissa Klug, Yahaira Plasencia o Darinka Ramírez. El exfutbolista sorprendió con su labor navideña y con un emotivo mensaje para su hija en su cumpleaños número tres.

Jefferson Farfán realiza chocolatada por Navidad

A través de su cuenta de Instagram, Farfán compartió imágenes de su actividad solidaria en Lima junto a su equipo del canal de streaming 'Satélite Plus' y la fundación 'Pon tu Granito de Arena'. Durante la jornada, llevaron juguetes, panetones y ayuda a familias de sectores vulnerables, destacando la importancia de la solidaridad en estas fechas.

El exfutbolista acompañó las publicaciones con un mensaje donde resaltó el trabajo en equipo y la satisfacción de poder llevar esperanza y alegría a quienes más lo necesitan.

"Esta Navidad quiero agradecer de corazón a Pon tu Granito de Arena y Satélite Plus por sumarse a esta acción solidaria. Gracias a su apoyo, pudimos llevar ayuda, esperanza y alegría a quienes más lo necesitan. Su compromiso demuestra que la solidaridad también se construye en equipo mis galácticos", escribió Farfán, resaltando el valor de estas iniciativas.

Las imágenes también mostraron a su compañero en el podcast 'Enfocados', Roberto Guziasola, participando activamente y destacando la labor conjunta, lo que generó comentarios positivos entre sus seguidores y admiradores.

Jefferson Farfán celebra cumple de su hija

Jefferson Farfán no ha mantenido una buena relación con la madre de su última hija en los últimos meses, luego que lo denunciaran por haber agredido verbalmente a Darinka Ramírez frente a la menor. Esto generó muchos problemas entre ambos padres, haciendo que el exfutbolista mantenga la distancia con su la niña.

A pesar de que, la influencer señaló la ausencia de Jefferson Farfán como figura paterna de la niña, debido a que no la ve desde hace meses. Hace unas semanas, la 'Foquita' apareció en sus redes sociales con un tierno mensaje para su pequeña con fotografías de lo que fue su fiesta de cumpleaños por sus tres añitos.

En las imágenes compartidas se puede ver al novio de Xiomy Kanashiro cargando a su pequeña para luego tomarse fotos con toda la familia y su madre Doña Charo. Así mismo, se observó la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su menor hija.

"Feliz cumpleaños mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro", expresó en sus redes.

Aunque lo que llamó la atención es que el pelotero decidió limitar los comentarios en la publicación de la fiesta de su hija. Dejando solo los buenos deseos de algunos amigos cercanos a él y a su familia.

Con estas acciones, Jefferson Farfán demostró otra faceta alejada de los escándalos y polémicas. La chocolatada navideña y la emotiva celebración del cumpleaños de su hija evidencian su compromiso tanto con la solidaridad como con su rol como padre, ganándose nuevamente el reconocimiento y el cariño de sus seguidores en redes sociales.