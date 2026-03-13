Mario Irivarren y Onelia Molina sorprenden al celebrar "baby shower": ¿Bebé en camino?

Mario Irivarren y Onelia Molina protagonizaron un divertido momento durante el streaming La Manada. La integrante de Esto es Guerra llegó para hablar de su relación con el exchico reality, pero la conversación terminó entre risas, sorpresas y hasta un peculiar "baby shower" improvisado lo que despetó los rumores de un embarazo.

Un "baby shower" inesperado en pleno streaming

Durante la conversación, la pareja comentó que mantiene una relación estable desde hace casi tres años. Ambos aclararon que, por ahora, no planean convertirse en padres. Sin embargo, los conductores Laura Spoya y Gerardo Pe aprovecharon la ocasión para contarles que una vidente había asegurado que Mario podría convertirse en padre en poco tiempo.

Ante el comentario, Onelia reaccionó con humor y compartió su preferencia si en algún momento decide tener hijos. "Me gustaría hombre, es que yo siento que el hombrecitos sufre menos que la mujer", dijo en un primer momento, provocando risas en el set.

Minutos después, la sorpresa llegó cuando un payaso ingresó al estudio para celebrar un supuesto "baby shower". Tanto Mario como Onelia se mostraron desconcertados, aunque decidieron seguir la broma y participar de las dinámicas que el animador propuso.

El payaso organizó distintos juegos y actividades para la pareja, incluso los hizo bailar frente a las cámaras. En medio de la celebración improvisada, lanzó una frase que encendió aún más la diversión: "Un aplauso para el futuro papá".

La producción también se sumó al momento con algunos regalos simbólicos para el supuesto bebé que "vendría en camino". Mientras tanto, Mario no dejaba de tocar el vientre de Onelia entre bromas, gesto que generó más carcajadas. La modelo, por su parte, respondió con sonrisas ante la situación.

El curioso segmento generó numerosas reacciones entre los seguidores del programa, muchos de los cuales comentaron en redes sociales que el exchico reality ya debería convertirse en padre. Onelia, sin embargo, tomó el momento con humor y aseguró que disfrutó la historia que armaron durante el podcast.

La predicción que dejó a Onelia Molina sorprendida

Más allá de la divertida escena del "baby shower", otro momento llamó la atención durante la transmisión. El vidente Frank Mendizábal fue consultado sobre el futuro sentimental de la pareja, especialmente ante las expectativas de los seguidores que esperan un compromiso o matrimonio.

Durante el programa Doble Sentido, Mendizábal analizó las cartas y compartió su visión sobre el futuro de la relación. "A Mario no lo veo convencido, con el tema. A Mario no le quita el sueño del matrimonio como tal", señaló inicialmente.

El vidente añadió que, aunque ambos tendrían una energía de compromiso, la boda no sería algo cercano. "Si bien es cierto, tienen la carta de compromiso ambos, no veo el tema de matrimonio y si hablamos de compromiso, podría darse y, dudando, podría darse en el 2028", explicó.

La reacción de Onelia no tardó en llegar. La competidora de los llamados "combatientes" escuchó la predicción con evidente sorpresa y respondió con una expresión espontánea: "Asuu maree".

El improvisado "baby shower" y la predicción de un vidente convirtieron la participación de Mario Irivarren y Onelia Molina en uno de los momentos más comentados del streaming. Aunque ambos aclararon que no planean tener hijos ni hablar de matrimonio por ahora, el episodio volvió a poner su relación en el centro de la conversación en la farándula peruana.