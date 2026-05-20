Magaly critica las acciones de Marcelo Tinelli tras contar que Milett lo bloqueó: "Parece un adolescente"

Hace poco, Marcelo Tinelli dio una entrevista a un medio argentino donde menciona que su expareja Milett Figueroa le bloqueó por completo. Ante esto, Magaly señala que era algo obvio que pasaría luego de que el conductor de TV oficializara una relación amorosa al poco tiempo de terminar con la peruana.

Magaly critica a Marcelo Tinelli

Por medio de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión no dudó en comentar sobre las recientes declaraciones de Marcelo Tinelli sobre su expareja. La 'urraca' señaló que el argentino oficializó muy rápido su nueva pareja a pocas semanas de terminar con la peruana Milett Figueroa.

"Ni modo, ya que tiene que decir ya la presentó, ya habló de ella, ya le puso corazoncitos, ya le dedicó fotos, oficializada la nueva ya está. No puede venir Tinelli a decir 'no es una cuestión insipiente que recién está naciendo', entonces no la hubiera invitado al cumpleaños de su hijo, no la hubiera metido al departamento y se hubiera grabado con ella cocinándole", expresó.

Así mismo, Magaly señaló que estas actitudes que estaría demostrando el artista argentino sería de una persona joven y no de un hombre con cierta edad, afirmando que tiene comportamiento impulsivo.

"El comportamiento que él tiene es bastante impulsivo, parece de un adolescente y no de un hombre de la edad que tiene", opinó.

Marcelo Tinelli habla de su ruptura con Milett Figueroa

En conversación con Karina Iavícoli para "LAM", Marcelo Tinelli se sinceró sobre cómo quedó su vínculo con Milett Figueroa. El presentador explicó que la relación simplemente no funcionó, como puede pasar con cualquier pareja.

"No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados", confesó Tinelli.

La frase no pasó desapercibida, pues dejó al descubierto que Milett habría decidido tomar distancia total del conductor. Marcelo contó que se dio cuenta cuando intentó buscarla en Instagram y no logró encontrar su perfil.

De esta manera, Marcelo Tinelli ha expresado que su expareja Milett Figueroa le bloqueó, pero Magaly Medina señala que sería algo habitual luego de que él oficializara una nueva relación rápidamente y que aquella actitud impulsiva sería la de un adolescente más que de un hombre mayor.