Xiomy Kanashiro señala que no es mantenida tras indirecta de Darinka Ramírez: "No me siento aludida"

Hace unos días, Darinka Ramírez estuvo en una entrevista donde habría enviado una respuesta a la supuesta indirecta de Xiomy Kanashiro. Ahora, la novia de Jefferson Farfán salió a responder también señalando que no se siente aludida al ser señalada de mantenida.

Xiomy Kanashiro responde a indirecta

En el programa 'Esta noche', la bailarina Xiomy Kanashiro fue consultada sobre las recientes declaraciones de Darinka Ramírez sobre ella. Es así como la novia de Farfán quiso esquivar la pregunta señalando que no habla de otras mujeres que no conoce.

"En mi casa me enseñaron a no hablar de otras mujeres, como lo digo una y mil veces, no la conozco. Le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo, siempre será la mamá de la hija de mi Morchi", expresó la joven.

Además, señaló que no se siente ofendida por la indirecta de 'mantenida', ya que no se considera de esa forma. Incluso, reveló que viene trabajando desde muy joven y que tener un pareja con dinero, no le quita mérito.

"Por el lado de mantenida, no me siento aludida. Yo demuestro con acciones, no palabras. Vengo trabajando desde los 15 años y no por tener una pareja que tiene dinero, una mujer debe dejar de trabajar", agregó.

¿Qué dijo Darinka?

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, rompió su silencio y respondió sin pelos en la lengua a las declaraciones de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. En entrevista con "América Hoy", la artista aclaró que no tiene ningún conflicto con Xiomy, pero aprovechó para lanzar una frase que dio de qué hablar.

Todo comenzó cuando la reportera del programa le comentó a Darinka las declaraciones de Xiomy sobre ella. La conversación se tornó más picante cuando tocaron el tema de las supuestas indirectas en canciones, a lo que Kanashiro habría respondido anteriormente que le parecía "inmaduro".

"Me salió un TikTok por ahí que le parece inmaduro. Pero, bueno, yo tengo que facturar por mi hija. A mí no me mantienen. Entonces tengo que suplir las necesidades de mi hija", sentenció firme.

De esta manera, Darinka Ramírez habría dado a entender que Xiomy Kanashiro sería la mantenida de Jefferson Farfán desde que iniciaron su relación amorosa. Ahora, la pareja del 'Morchi' señaló que no se siente ofendida por aquella indirecta porque no va con su realidad, porque siempre ha trabajado desde que tenía 15 años.