Xiomy Kanashiro minimiza la relación que tuvo de Delany López con Farfán: "No sabia que era la ex"

Xiomy Kanashiro estuvo en un evento donde fue consultada sobre su pareja Jefferson Farfán y más. La joven también fue consultada por Delany López, pero señaló que desconocía que la influencer fue la novia del pelotero en algún momento.

¿Desconocía a Delany López?

Como se recuerda, Delany López se volvió famosa en la farándula por ser captada en varias ocasiones con Jefferson Farfán y revelar después, que tuvieron una relación de más de dos años antes que oficializara a Xiomy Kanashiro.

Ahora, la bailarina fue consultada sobre Yahaira Plasencia, pero después sobre Delany López. A pesar de que sus confesiones fueron públicas en todos los medios de comunicación, señaló desconocer que fue la pareja de la 'Foquita'.

"Lo que te puedo decir es que no hablo de personas que no conozco", responde Xiomy, pero la reportera le menciona: "Claro, pero es la ex de Farfán". Ante esto, la bailarina reacciona: "¿La ex? No sabía que era la ex, pero le deseo lo mejor a ella también".

Sobre el cruce de Farfán con Yahaira

La reportera del programa le contó a Xiomy, que según relató Yahaira sobre el día de su cruce con Farfán, una señora le gritó el nombre del futbolista. Con mucha serenidad, Xiomy respondió que no tiene motivos para molestarse

"(Hace poco Jefferson se cruzó en el aeropuerto con Yahaira, y ella comentó que una señito le dijo: 'Mira, ahí está tu Farfán') Creo que siempre eso va a ser parte de... porque ha sido una relación muy pública, como muchas otras en la farándula. No tengo nada en contra de ella, le deseo lo mejor absolutamente. Y mientras estén trabajando, para mí no es ninguna incomodidad, para nada"

La reportera quiso saber si le incomodaría que su pareja y la salsera se saluden si vuelven a encontrarse. Xiomy lo dejó claro con una sonrisa. Además, no tuvo reparos en decir que también ella saludaría a Yahaira sin ningún problema si llegaran a coincidir.

"(¿No te incomodaría que se crucen o saluden?) No, para nada. En cambio, creo que si han terminado bien la relación, bienvenido sea. Creo que el respeto ante todo", señaló. "(¿Si te cruzas con Yahaira la saludas?) Claro que sí. Lo he dicho en alguna oportunidad: si yo tengo que presentarla, lo haré. Soy muy profesional en mi trabajo, eso no tiene nada que ver conmigo", dijo.

De esta manera, Xiomy Kanashiro comenta que no tiene ningún problema con Yahaira, como la expareja de Jefferson Farfán. Aunque, al ser consultada sobre Delany López, la bailarina lo minimiza señalando que a pesar de la polémica en varios medios de TV nunca supo que era su ex.