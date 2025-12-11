¡Ya tiene un nuevo amor! Alessia Rovegno es captada besándose con su pareja Álvaro

Como se recuerda, la exmiss Alessia Rovegno tuvo una relación amorosa con Hugo García que terminó hace más de un año en buenos términos aparentemente. Ahora, la modelo apareció al lado de un nuevo joven que le habría robado su corazón.

Alessia Rovegno captada con su nueva pareja

El programa 'Amor y Fuego' reveló unas imágenes donde uno de sus seguidores le envió un video de la ex de Hugo García estaba en Miami agarrada de la mano con un joven. Ahora, ambos aparecieron nuevamente juntos dándose muestras de cariño que confirmarían su romance.

La exreina de belleza, Alessia Rovegno, sale rápidamente de su casa hacia el auto que acababa de llegar a su entrada y saluda efusivamente al joven, dándose un beso. Luego, se abrazan y se dan otro beso más antes de separarse.

Según revelaron los conductores del programa de TV, la nueva pareja de la modelo sería Álvaro Villacorta que tiene 37 años de edad y mide 1.92m. Al parecer, la joven ya habría olvidado a su expareja Hugo García, a pesar de que sus seguidores esperaban su reconciliación en un futuro.

¡Ya superó a Hugo García!

La modelo Alessia Rovegno y Hugo García anunciaron el fin de su romance de manera oficial en diciembre de 2024, aunque comunicaron que su relación terminó varios meses antes. Esto llamó la atención porque tanto el chico reality como la joven fueron captados con otras personas en diferentes ciudades.

Varios meses después, ambos fueron captados juntos para la grabación de varias marcas publicitarias. Además, cada uno le deseaba lo mejor al otro señalando que el fin de su noviazgo quedó en muy buenos términos. A pesar de que ambos estuvieron hablando de matrimonio antes de su separación.

Con el paso del tiempo, el chico reality fue captado con las influencer Isabella Ladera, con quien hoy mantiene una relación amorosa y la exreina de belleza siempre le deseaba lo mejor a ambos. Afirmó que tienen una buena relación como expareja, que incluso la madre de la modelo afirmó tener un buen concepto del exchico reality.

De esta manera, Alessia Rovegno se ha dado una nueva oportunidad en el amor a más de un año de su separación con Hugo García. La joven modelo apareció nuevamente feliz al lado de su nueva pareja, dándose muestras de cariño afuera de su casa. La exreina de belleza no ha decidido hacerlo público en sus redes sociales, pero tampoco se viene escondiendo.