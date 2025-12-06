Bryan Torres niega reencuentro con Samahara Lobatón en TV: "Seguiré en mi misma posición"

El cantante Bryan Torres decidió hablar fuerte y claro tras los rumores de su presunta aparición en el programa "Esta Noche". Aunque los avances promocionales insinuaban un reencuentro con su expareja Samahara Lobatón, el salsero confesó que la producción del programa lo contactó, pero negó el reencuentro.

Bryan Torres desmiente reencuentro con Samahara Lobatón en TV

El cantante Bryan Torres decidió romper su silencio tras los rumores que aseguraban que aparecería junto a Samahara Lobatón en el programa "Esta Noche". A través de sus redes sociales, el salsero dejó en claro que no participará en el programa y que mantendrá su decisión firme, pese a las especulaciones de un posible reencuentro con su expareja.

Todo comenzó cuando se difundió un avance del programa conducido por la Chola Chabuca. En este se veía a Samahara Lobatón visiblemente emocionada y mirando hacia la puerta, como si esperara la entrada del padre de sus hijos.

La promoción generó gran expectativa entre los televidentes, que pensaron que la pareja se reencontraría en vivo. Sin embargo, Bryan Torres fue tajante y negó rotundamente su presencia en el set por medio de una historia de Instagram.

"He tomado conocimiento, a través de redes sociales, de que en la promoción del programa que se transmitirá este sábado 6 se menciona mi nombre y se deja entrever que estaré presente. Si bien es cierto, parte de su producción me ha estado contactando, aclaro y preciso que no participaré en dicha edición donde se insinúa dejando entrever mi participación", explicó el artista.

De esta manera, Bryan dejó sin efecto las especulaciones de los seguidores y de la propia producción del programa. El cantante reafirmó su postura y dejó en claro que su decisión no tiene marcha atrás.

"Muchas gracias y seguiré en mi misma posición que me llevó a tomar dicha decisión", reiteró el salsero, dejando claro que no cederá ante la presión mediática.

El avance que levantó sospechas

El músico también dio a entender que su decisión tiene que ver con priorizar a su familia y su rol de padre, evitando cualquier exposición que pueda afectar a sus hijos. La noticia sorprendió a muchos, ya que el adelanto de "Esta Noche" mostraba a Samahara prometiendo "pruebas" sobre el fin de su relación con el cantante.

Incluso, la Chola Chabuca le preguntaba: "¿Permitirías que ingrese Bryan?", lo que hizo pensar que el músico aparecería en escena.

El romance entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha sido una de las historias más seguidas por la farándula peruana. Ambos han protagonizado discusiones, rupturas y reconciliaciones en público. Hace unas semanas, Samahara confirmó su separación a través de redes sociales. Por su parte, Bryan respondió con otro comunicado.

"La ruptura responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso", señaló Samahra. "Esta vez me voy tranquilo", expresó Bryan, dejando entrever que fue él quien tomó la decisión final.

En conclusión, Bryan Torres deja claro que no se prestará a polémicas ni a enfrentamientos públicos con Samahara Lobatón. Su prioridad ahora es su carrera musical y su familia. El salsero continúa trabajando con el grupo Barrio Fino y ha mostrado que su enfoque está en los escenarios. Mientras tanto, Samahara ha seguido hablando sobre su historia, pero Bryan ya dejó claro lo que piensa.