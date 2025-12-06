Mónica Cabrejos vio el polémico video que separó a Samahara y Bryan: "Te rompería el corazón"

Hace unos días, Samahara Lobatón ha revelado su separación de Bryan Torres producto de una falta de respeto a su familia. Aunque el cantante lo ha negado que sea por infidelidad, la influencer tendría las pruebas que demostrarían su error y según Mónica Cabrejos que vio el polémico video, le da la razón a la joven.

Mónica Cabrejos da su apoyo a Samahara Lobatón

Por medio de las redes sociales, Mónica Cabrejos ha decidido pronunciarse sobre las recientes imágenes que Samahara Lobatón estaría por mostrar en el programa 'Esta Noche' donde contará la razón de separarse de Bryan Torres, el padre de sus dos hijos.

Es así como la psicóloga y comunicadora señala que el video polémico habría roto el corazón de la hija de Melissa Klug, pero también causaría una gran impresión al público si se llega a compartir en televisión.

"Te cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara. Yo lo vi y puedo dar fe que la situación no fue porque trató mal a su hija alejarla de Bryan o equis cosas fue por lo que vio en el video, que yo vi y obviamente no voy a describir porque no me corresponde y lo que vi es para romperle el corazón a cualquier mujer o a cualquier persona enamorada", expresó.

Le aconseja tras ver el polémica video de Bryan Torres

Ante esto, Mónica Cabrejos no duda en aconsejar a Samahara Lobatón señalando que a pesar del inmenso dolor, lo podrá superar porque de amor por un hombre, nadie se muere y que aprenderá para no volver a pasar por lo mismo en el futuro. Mostrando así todo su apoyo a la madre de tres menores de edad, que depende de ella ahora.

"Un video así te rompería el corazón ¿Qué más te puedo decir? Todas nos hemos sentido igual en algún momento que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo que es seguro, es que todo pasa. De amor nadie se muere, sufres, llorar, pero estoy segura que aprendes. A veces se gana y a veces se aprende", señaló.

De esta manera, Samahara Lobatón dio por terminada su relación con Bryan Torres tras encontrar un revelador video mostrando la falta de respeto a su familia y al parecer, lo presentará en el programa de 'Esta Noche'. Según reveló Mónica Cabrejos, ya vio estas imágenes que sin duda romperá el corazón de muchos televidentes.