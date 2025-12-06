Brenda Carvalho y Julinho revelan su deseo de tener un hijo juntos: "Sí quiero, seguimos intentando"

La relación de Brenda Carvalho y Julinho se ha mantenido fuerte durante 14 años, a pesar de la diferencia de edades. Aunque no desean casarse, ambos han revelado que sí quieren tener un hijo juntos, pero hubo un problema que los detuvo a intentarlo.

¡Desean tener un hijo!

Brenda Carvahlo se presentó en el programa de Magaly Medina acompañada de su pareja Julinho. Ambos contaron su historia de amor que empezó en el Perú y desde entonces llevan 14 años juntos. Ambos fueron consultados si han pensado en tener un hijo, pero ocurrió algo que los detuvo por unos años.

"Yo amo a los niños, Brenda también, pensamos tener un hijo y seguimos intentando, pero lamentablemente Brenda tuvo un problema serio, que fue el momento más duro en mi vida. Casi pierdo a la mujer que amo", expresó Julinho.

Después, Carvalho señala que su pareja siempre le deja tomar sus decisiones, así como el deseo de tener un hijo cuando ella esté lista. Como pasó por un momento complicado en su salud que la llevó a estar más de 10 días en UCI, ahora lo ha dejado al destino porque quedaron muy asustados y el proceso de recuperación fue largo.

"Él ya tiene dos hijos y me dice 'mi amor cuando tú estés preparada' y yo la verdad quiero, deseo, tanto que no he cerrado ese capítulo en mi vida, pero lo dejo en manos de Dios", comentó.

¿Buscarán otra forma?

Entonces, Magaly le pregunta a la brasileña y ha pensado en tener un hijo, pero en un vientre subrogado. Ante esto, la bailarina señala que sí y explica que también ha recibido la misma recomendación de su doctor, ya que ella pasó por una situación grave en su salud.

"Sí lo pensé, se lo mencioné una vez y le comenté. El doctor que me salvó la vida me comentó ese tema, hemos hablado bastante, me dejó la libertad de tomar la decisión que tiene un montón de posibilidades. Necesitaba sanar el susto que hemos tomado que fue grandísimo, ya estamos bien firmes y fuertes", añadió.

De esta manera, Brenda Carvalho comenta que tanto ella como su pareja Julinho están interesados de tener un hijo juntos. Por ello, han esperado que pueda recuperarse totalmente de la hemorragia interna que tuvo hace un par de años. Aunque pasaron por momentos complicados que los asustaron mucho, estarían buscando la forma de tener un bebé.