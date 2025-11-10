Ramón García se recupera tras estar en UCI y deja mensaje de reflexión: "Si tienes que abrazar, hazlo hoy"

El reconocido actor, director y docente peruano Ramón García atraviesa una etapa de recuperación luego de haber permanecido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de un cáncer de colon. Su reciente reaparición en televisión y redes sociales ha conmovido profundamente al público, que durante semanas siguió con preocupación su estado de salud.

La lucha de Ramón García contra el cáncer y el apoyo de su familia

Durante su entrevista en el programa Día D, emitido el domingo 9 de noviembre por ATV, García reapareció visiblemente más estable, acompañado de su esposa, Carmen Fernández. Ella relató con emoción los difíciles momentos que atravesaron cuando el artista se encontraba en estado crítico.

"Ha sido un buen regalo el hecho de que no pasara lo que todos temíamos. Era un proceso con fallas multiorgánicas y el cuerpo tenía que responder. El miedo era que su cuerpo no resistiera. Incluso con mis hijas llegamos a pensar lo peor, pero todavía no lo quieren por allá", expresó Fernández, conmovida por la recuperación de su esposo.

Ramón García también compartió detalles de su paso por el Hospital Rebagliati, donde recibió tratamientos intensivos y un seguimiento constante. Contó que el proceso fue tan complejo que, tras su salida, decidió iniciar un acompañamiento psicológico para sobrellevar la experiencia.

Durante su internamiento, el actor recibió el respaldo de colegas del teatro, quienes le enviaron mensajes de fuerza y esperanza. Antes de concluir la entrevista, el artista dejó una reflexión que conmovió a todos los espectadores:

"Si hay alguien que tienes que abrazar, abrázalo ahora, hoy, no mañana, porque de repente mañana no estás". Sus palabras se convirtieron en una invitación a valorar la vida y los afectos, tras una etapa que lo llevó al límite.

Agradece el cariño del público y afirma que "hay Ramón para rato"

El mismo día de su aparición televisiva, García volvió a dirigirse a sus seguidores a través de un video publicado en redes sociales. En el clip, que dura más de seis minutos, el actor agradeció las muestras de cariño y las oraciones que recibió durante su estancia en cuidados intensivos.

"Quiero agradecer al Señor por darme esta nueva oportunidad de renacer y gracias a todas las personas que oraron por mi salud. Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato", dijo el actor con una sonrisa, mientras sostenía una libreta donde había anotado los nombres de quienes lo apoyaron.

El intérprete también aprovechó la oportunidad para enviar saludos a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, médicos y vecinos, pidiendo disculpas si se olvidaba de mencionar a alguien. Su mensaje, lleno de gratitud y optimismo, fue ampliamente compartido en redes, donde cientos de usuarios celebraron su recuperación.

La historia de Ramón García refleja la fuerza de un artista que ha sabido sobreponerse a uno de los desafíos más difíciles de su vida. Su regreso a la televisión y su mensaje de agradecimiento han generado una ola de cariño entre sus seguidores, quienes lo reconocen no solo por su talento, sino por su humildad y entereza.