Camucha Negrete: ¿Qué enfermedad sufría y de qué falleció la primera actriz peruana?

Camucha Negrete falleció hoy, sábado 27 de septiembre, a los 80 años de edad y su partida ha dejado un gran vacío en la comunidad de actores del Perú. La primera actriz venía luchando contra una terrible enfermedad que la obligó a retirarse de los escenarios desde hace unas semanas, ya que debía reposar y tener cuidados especiales.

¿De qué falleció Camucha Negrete?

El año pasado, Camucha concedió una entrevista al programa Día D, donde confesó que le habían diagnosticado pancreatitis y, debido a ello, fue internada dos veces consecutivas. Sin embargo, con el paso de los meses habría vuelto a recaer, aunque por una enfermedad distinta.

Hace unas semanas, su nieta Paula Mejía conversó con el programa América Hoy y reveló que Camucha se vio obligada a retirarse del teatro para cuidar de su salud en su casa, donde estaba alimentándose con dieta blanda, ya que no podía llevar un tratamiento adecuado porque su hígado estaba muy comprometido.

En la tarde de hoy, después de confirmarse su fallecimiento, sus familiares revelaron que Camucha Negrete venía luchando contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró su salud en los últimos meses y que la mantuvo con cuidados médicos especiales para preservar su calidad de vida.

Sin embargo, la primera actriz no pudo resistir, y esta mañana se confirmó su deceso. Sus familiares publicaron un comunicado para confirmar la terrible noticia y expresaron el profundo amor que sentían por ella; asimismo, agradecieron las muestras de cariño del público en este difícil momento.

Camucha estaba luchando para recuperarse

Hace aproximadamente un mes, el programa América Hoy emitió un informe en el que señalaron que la nieta de Camucha compartió ayer una historia en Instagram, donde pidió oraciones por su abuela, quien se encuentra muy mal, aunque mantienen la fe en que se recupere.

Asimismo, la producción de América Hoy se comunicó con la nieta de la actriz mediante WhatsApp y obtuvieron más detalles sobre la condición de salud de la exconductora. Según Paula, su abuela está delicada y con los ánimos bajos, mientras guarda reposo absoluto en casa.

"Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto (...) No podemos hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nomás. Está muy delicada del hígado, porque lo tiene muy afectado, y un tratamiento no sería favorable para ella. Ahora solo está con dieta estricta", reveló.

Es así que, la partida de Camucha Negrete enluta al arte peruano y a todos quienes admiraron su talento. Su legado en la televisión y el teatro seguirá vivo en la memoria colectiva, recordándola siempre como una de las grandes figuras de la actuación en el país.