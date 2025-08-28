RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Joven vende su celular para costear tratamiento de su mamá, pero le pagan con billetes falsos

Un joven de 24 años fue estafado con billetes falsos cuando intentaba vender su celular para costear los medicamentos de su madre, que padece una grave enfermedad.

Joven venden su celular para pagar medicamentos de su madre, pero le dan billetes falsos (Composición Karibeña)
28/08/2025

Un joven de 24 años llamado Emiliano está viviendo un verdadero calvario, ya que al intentar vender su celular para pagar los medicamentos y el tratamiento de su madre, que padece una extraña enfermedad, fue estafado con billetes falsos. Los internautas han abierto una campaña en redes sociales para apoyarlo y que pueda recuperar el dinero perdido.

Emiliano lucha por ayudar a su mamá

El joven, originario de Salta, Argentina, contó su historia para el portal de noticias Qué Pasa. En el relato indicó que se contactó con un comprador a través de Marketplace de Facebook, el pasado 26 de agosto. El equipo que vendió era un Samsung S24 Ultra, valorizado en aproximadamente 4,000 soles.

Al momento de encontrarse con la persona que le iba a comprar el equipo, Emiliano le entregó el celular y el comprador le dio un sobre con dólares, los cuales aceptó debido a que se encuentra desesperado por conseguir dinero para costear los medicamentos de su madre.

El joven indicó que utilizaba el celular como su herramienta de trabajo, ya que realiza servicio técnico y era un elemento fundamental para poder seguir generando ingresos. Sin embargo, ante una urgencia, se vio en la necesidad de venderlo, sin esperar ser estafado.

"Lo vendía porque necesitaba para la casa, mi mamá se encuentra en una situación de enfermedad que no tiene cura, los remedios son muy caros", dijo Emiliano.

Enseguida, reveló que su madre padece el síndrome de Sjögren. "Prácticamente es un sistema que le afecta a la parte inmunológica, también a los huesos, la parte nerviosa, no genera saliva, no transpira ni produce lágrimas", explicó muy apenado.

@quepasasalta VENDIÓ SU CELULAR Y LE PAGARON CON DOLARES FALSOS #salta #noticias #ayuda #solidaridad ♬ sonido original - Que Pasa Salta

Emiliano dijo que tras darse cuenta de la estafa acudió a las autoridades para hacer la respectiva denuncia, ya que había recibido en total 800 dólares falsos. Las autoridades tomaron su declaración y le pidieron algunas pruebas para buscar a los responsables del engaño.

Redes sociales emprenden una cruzada solidaria

Emiliano detalló en un video algunos medicamentos que su madre necesita con urgencia para poder tener la mejor calidad de vida posible, y tras ello, cientos de personas se unieron a la causa para apoyarlo mediante donaciones en efectivo y medicamentos.

"Quien te estafó lo va a pagar", "Hola, ¿cómo se ayuda? Tengo un celular para regalarle", "Si ven seguridad, hagan algo, no es un chiste, el muchacho necesita y la madre de este chico también lo necesita", "Su mirada y sus ojos me partieron el alma, ayudemos todos", "Las personas que te hicieron eso lo van a pagar muy caro, la vida da vueltas", comentaron algunos internautas.

A su vez, Emiliano se mostró muy agradecido con las muestras de solidaridad y apoyo, dejando un comentario en el video: "Muchas gracias por difundir y por tanta ayuda, no tengo palabras para el amor y los buenos deseos". Además, se comprometió a realizar un video junto a su madre para contar más detalles de su caso.

De esta manera, la historia de Emiliano ha conmovido a miles de personas en redes sociales, quienes se unieron para brindarle apoyo económico y emocional. Aunque la estafa lo dejó sin su herramienta de trabajo, la solidaridad se ha convertido en su principal esperanza para seguir adelante.

