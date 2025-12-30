Pamela López y Paul Michael tendrían planes de boda para el 2026, según Soralla de los Ángeles

Este 2025, Pamela López llamó la atención por tener una nueva relación sentimental con Paul Michael, un joven muchos años menor que él. Aunque muchos no creían que durarían mucho como pareja, la vidente Soralla de los Ángeles vio que podrían tener una boda simbólica en el 2026.

¿Pamela López se casa con Paul Michael?

En una entrevista exclusiva para Karibeña TV, la vidente Soralla de los Ángeles sorprendió con dar sus primeras predicciones para el 2026. Es así como le preguntaron sobre la relación de la influencer Pamela López con el joven cantante Paul Michael, si ellos continuarían juntos en el próximo año y sorprendió con su respuesta.

"Ahorita están muy bien, yo veo que va a continuar juntos. Han hecho mucha química ambos. Esta carta es alentadora, están muy enamorados, yo veo que están haciendo planes de hacer una boda simbólica, pero sí están en muchos proyectos juntos así que tiene para rato", expresó.

La vidente leyó en las cartas que la pareja tendría muchos planes para seguir facturando juntos. Por ello, tanto la 'KittyPam' y el joven cantante de salsa tendrían muchos intereses juntos que lo mantendrían más unidos que nunca en el siguiente año.

"Están facturando juntos, entonces alejarse ahorita uno del otro no es conveniente. Creo que hay muchos intereses que los atan, los unen a los dos, pero bonitas cartas para ambos. Lo mejor para ellos, si realmente está floreciendo el verdadero amor", comentó.

Predicción de Soralla de los Ángeles en Karibeña TV pic.twitter.com/Zjjl70bUhU — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) December 31, 2025

Sobre su relación

La popular 'KittyPam' se volvió conocida en la farándula en el 2024 luego de anunciar su separación de Christian Cueva acusando a Pamela Franco como la amante. Después de ello, decidió incursionar como influencer y empezó a tener salidas con Luis Fernando Rodríguez, pero luego conoció a Paul Michael en febrero del 2025.

Desde un inicio, ambos revelaron estar muy atraídos y fueron captados en varias ocasiones en juergas cada fin de semana, pero luego decidieron pasar tiempo en familia. Aunque intentaron un negocio de lugar nocturno, no funcionó y ahora se unieron para sacar una nueva canción incursionando en la cumbia.

De esta manera, Paul Michel ha conquistado el corazón de Pamela López al punto de pasar tiempo con sus hijos en familia. Aunque muchas personas creyeron que no funcionaría su relación por al diferencia de años, según la vidente Soralla de los Ángeles ambos tendrían una buena química y tendrían planes de una boda simbólica para el 2026.