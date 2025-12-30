Darinka Ramírez enviaría indirecta a Farfán tras reflexión de 2025: "Recibiremos un año distinto llenas de amor"

Este 2025, Darinka Ramírez decidió salir a la televisión a contar todos los problemas que tuvo con Jefferson Farfán y cómo pasaron varios momentos sola junto a su hija. Ahora, que está por celebrar la llegada del 2026, la joven habría enviado una indirecta al padre de su hija.

¿Darinka Ramírez envía indirecta a Jefferson?

Por medio de las redes sociales, Darinka Ramírez comparte cada momento importante que pasa en su vida. Es así como en esta ocasión decidió realizar un video donde reflexiona de cómo celebró la llegada del 2025 hace un año y cómo lo hará ahora, resaltando la gran diferencia que será ahora que tiene una persona que la ama a su lado.

"Pasamos el año pasado un año nuevo solas, tratando de sanar heridas que no entendía y Lu enfermita. Ahora recibiremos un año totalmente distinto como familia, llenas de amor y entendiendo que debemos soltar para que llegue algo mucho mejor", expresó la joven.

Esto podría ser una indirecta a Jefferson Farfán, ya que la influencer reveló en el pasado que le pidieron mantenerse en bajo perfil y fue llevada a un departamento donde estaba sola con su hija alejada de su familia a causa del exfutbolista. Ahora, la joven tiene una nueva pareja con quien espera una hija juntos y el trato sería totalmente diferente.

Será madre de nuevo

La empresaria e influencer Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, sorprendió a todos este 25 de diciembre al anunciar que será mamá nuevamente. En una publicación muy emotiva, compartió una sesión de fotos en la que se le ve acariciando su vientre y escribió un mensaje lleno de esperanza.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y lleno de mucho amor", escribió Darinka.

La joven, que mantiene su vida alejada de la farándula, no reveló el nombre del padre, pero sí dejó claro que está feliz y acompañada en esta etapa. Además, destacó que su pequeña hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán, pronto tendrá una hermanita.

De esta manera, la joven Darinka Ramírez ha expresado que su vida ha cambiado a un año de diferencia. Cuando antes la pasaba sola encerrada a pedido de Jefferson Farfán, y ahora con una nueva pareja y una segunda hija en camino, pero llena de amor.