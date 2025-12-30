Valeria Piazza cuestiona a Pamela López por exponer videollamada con Cueva: "Es un trauma para sus hijos"

Valeria Piazza se pronunció sobre la reciente polémica entre Pamela López y Christian Cueva, luego de que la influencer publicara un video donde el futbolista, presuntamente en estado de ebriedad, llamaba a sus hijos durante la Navidad. La ex Miss Perú cuestionó duramente la decisión de Pamela de mostrar esas imágenes, asegurando que puede tener consecuencias emocionales para los pequeños.

Valeria Piazza rechaza actitud de Pamela López por exponer video

La conductora Valeria Piazza no se guardó nada y criticó duramente la decisión de Pamela López de hacer público un video donde se ve a Christian Cueva, presuntamente en estado de ebriedad, llamando a sus hijos durante la Navidad. La modelo y presentadora pidió a la esposa del futbolista pensar primero en el bienestar de los pequeños antes de exponer su vida privada.

En la reciente edición de "América Espectáculos", Valeria comentó que comprende el dolor de Pamela tras su separación, pero cree que publicar el video fue una mala decisión. Piazza recalcó que al darse cuenta del aparente estado de ebriedad de Cueva, Pamela pudo pararse de la mesa y que sus hijos no vean la escena.

"Bueno, yo puedo entender ahí que Pamela López claramente ha vivido una traición y eso es bastante doloroso, sobre todo cuando tienes una familia, tus hijos y es el padre de tus hijos. Pero ahora, si llama en estado de ebriedad en Navidad, yo creo que lo correcto sería pararse de la mesa, irse y ya, si quiere grabar la pantalla, pero que no lo haga público por el bien de los hijos", señaló.

La conductora fue más allá y aseguró que ese tipo de enfrentamientos frente a los niños puede causarles un daño emocional que no se olvida. Piazza dejó en claro que no está de acuerdo con que la influencer haya hecho público el video, pues sus hijos siempre recordarán ese momento, sobre todo porque quedará para siempre en Internet.

"Y sobre todo, empezar una pelea en la mesa navideña con los hijos al costado, yo creo que ese es un trauma que ellos no van a poder borrar. Van a pasar los años y se van a acordar de esta Navidad de su papá peleando con la mamá a través del teléfono, ella grabando, haciéndolo público. Al final, esas cosas se marcan, eso le va a doler a los hijos", dijo Valeria con preocupación.

Finalmente, Piazza le recomendó a Pamela que guarde sus pruebas y las maneje por la vía legal, evitando hacerlas públicas. La conductora recordó que, más allá de los problemas, Christian sigue siendo el padre de sus hijos.

"Si Pamela López realmente tiene más evidencia, tal vez lo puede guardar para los abogados en el caso de un juicio, pero yo le recomendaría que ya no lo haga público, porque al final sigue siendo el padre de sus hijos", sentenció.

Pamela López responde y anuncia medidas legales

Pamela se pronunció en un live sobre el tema, asegurando que solo busca proteger a sus hijos. Contó que Cueva la llamó durante la Navidad y que estaba en aparente estado de ebriedad, lo que la llevó a exponer la situación.

"Voy a defenderme a mí y a los que dependen de mí... porque no son hijos de nadie, son mis hijos. Yo los crío, yo los educo, yo los asisto, yo estoy con ellos todo el tiempo. Entonces respétate, respeta a tu pareja, respétame a mí y sobre todo respeta a mis hijos", dijo visiblemente afectada.

@ameg_pe 30.12.25 | Pamela López lanza indirecta por deuda de S/80 mil que Christian Cueva tendría con su mamá. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La influencer aseguró que no ha mostrado todo el material que tiene. Sin embargo, señaló que entregará las pruebas a las autoridades.

"No puedo publicar todo el video porque salen mis hijos, pero lo haré con las entidades correspondientes para que se entienda todo el contexto de un maltrato psicológico", explicó.

En conclusión, el enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Ahora, con las críticas de Valeria Piazza, el tema volvió a encender la conversación en redes. Mientras tanto, los seguidores de ambos esperan que el escándalo llegue a su fin y que se priorice el bienestar de los niños.