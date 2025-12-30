Valeria Piazza quedó en shock tras predicción sobre posible embarazo en 2026: "Me muero"

Valeria Piazza sigue consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión peruana. La ex Miss Perú destaca como conductora del bloque de espectáculos de América Televisión por su carisma y cercanía, pero recientemente llamó la atención por una inesperada predicción en vivo que sorprendió a la modelo y generó comentarios entre los televidentes.

Predicción sobre la maternidad de Valeria Piazza sorprende en vivo

Durante la más reciente emisión del programa Más Espectáculos, el tarotista y astrólogo Jhan Sandoval, quien fue invitado para compartir predicciones sobre diversas figuras de la farándula local. En medio de la conversación, Valeria Piazza hizo su ingreso al set y, sin preverlo, se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados del programa.

El especialista no dudó en dirigirle un vaticinio relacionado con su vida personal y, en particular, con la posibilidad de iniciar su camino hacia la maternidad en el futuro cercano.

"Este tema lo vas a llevar en algún momento con algún especialista, o por lo menos lo vas a tratar ginecológicamente, siento que lo quieres evadir por momentos pero es algo que realizas este año", señaló Jhan Sandoval, generando una visible sorpresa en la conductora.

Además, Sandoval fue aún más específico al interpretar sus cartas y señalar que la posibilidad de un embarazo sería concreta.

"Yo veo en la Templanza, que este es el óvulo y este es el espermatozoide unidos... es algo que sí se va dar en 2026... a pesar de que te puede dar miedo un poco tocar el tema por alguna experiencia... hay algo subjetivo en ti... pero sí", agregó, reforzando su predicción ante la mirada atenta del equipo del programa.

Asimismo, la reacción de Valeria no se hizo esperar. Visiblemente impactada, la conductora respondió con espontaneidad.

"Me muero...", exclamó, entre risas nerviosas y sorpresa. Sandoval, por su parte, insistió en que se trataría de un proceso que ella misma impulsará. "Lo vas a empezar a ver y es algo que tú vas a conseguir", le aseguró. Antes de retirarse del set, Piazza resumió el momento con una frase que rápidamente se volvió viral. "Me voy en shock, gracias", dijo, mientras el tarotista cerraba el episodio con humor: "Estás en la fila...".

La vida personal de Valeria Piazza y su matrimonio con Pierre Cateriano

Más allá de la predicción, la vida sentimental de Valeria Piazza ha sido estable desde hace varios años. La conductora contrajo matrimonio con Pierre Cateriano el sábado 19 de noviembre de 2022, luego de una relación de más de una década. La boda se realizó en Lima y contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo nacional.

El enlace no estuvo exento de dificultades previas, ya que la pareja tuvo que postergar sus planes iniciales debido a la pandemia del coronavirus. La ceremonia, que en un inicio estaba prevista para el 2020, finalmente se concretó dos años después, marcando un momento especial para ambos.

Valeria y Pierre se conocen desde la etapa universitaria, cuando ella estudiaba Comunicación Social. Fue en 2017, tras su participación en el Miss Perú Mundo, cuando Cateriano le pidió matrimonio, consolidando una relación que hoy se mantiene sólida y alejada de los escándalos mediáticos.

En conclusión, la predicción sobre una posible maternidad de Valeria Piazza sorprendió y emocionó en el set de Más Espectáculos y entre sus seguidores. Aunque se trata de un vaticinio, reflejó una etapa de reflexión personal para la ex Miss Perú, quien vive un periodo de estabilidad junto a su esposo Pierre Cateriano.